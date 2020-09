REPORTAJ Metrou inaugurat, angajati medaliati. Ziua pe care bucurestenii din Drumul Taberei o asteptau de noua ani

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Bucurestenii care treceau marti dimineata prin fata statiei de metrou Eroilor se mirau de cordonul care imprejmuia zona. Stalpii scunzi, argintii, legati cu un cordon rosu, semnalau sarbatoarea care urma: deschiderea sectiunii Eroilor - Valea Ialomitei, parte a Magistralei 5 sau, dupa cum spune legenda, metroul din Drumul Taberei. Daca unii trecatori isi fac cruce cand aud de eveniment, ureaza "Doamne ajuta!" si pleaca mai departe, altii nu cred si se asteapta ca deschiderea sa fie amanata, iar cei mai curajosi cred in ce "se spune la televizor".Pentru primul tronson de metrou construit de la zero dupa anul 1989 s-au strans zeci de cameramani, reporteri si fotografi, carora li s-au alaturat presedintele Klaus Iohannis , premierul Ludovic Orban , ministrul Transporturilor, Lucian Bode , directori si angajati din Metrorex.In urma cu opt ani, alaturi de autoritati era prezent un sobor de preoti, care a sfintit frezele pentru sapat tunele, botezate "Sfanta Filofteia" si "Sfanta Varvara". Astazi nu se vede, insa, niciun preot care sa sfinteasca noul tronson. Un tronson nou pe care vor circula, insa, trenuri de metrou vechi, relocate de pe alte magistrale, pana cand licitatia pentru noile rame va fi finalizata.In jurul orei pranzului, reprezentantii autoritatilor coboara pe noul peron al statiei Eroilor 2 si inaugureaza circulatia pentru calatori. Se intorc la pupitrul destinat declaratiilor pentru presa si isi incep discursurile. Pentru ministrul Bode, finalizarea si darea in circulatie a metroului este "un moment istoric", pentru presedintele Iohannis, acest tronson este "o linie care risca sa devina un fel de legenda, o legenda a amanarilor", iar pentru premierul Orban, acesta pare a fi doar inceputul, pentru ca anunta "ca nu ne vom opri aici".Pentru locuitorii din cartierul Drumul Taberei, inaugurarea este doar un eveniment care a intarziat cinci ani de zile. Pentru ei, aceasta este o zi in care spun in continuare "Speram sa se deschida", pentru ca au fost mintiti de promisiunile celor 17 ministri ai Transporturilor si ale celor opt directori ai Metrorex care au ocupat birouri din 2011, anul in care au inceput lucrarile.Noua ani mai tarziu, sunetul metroului cand intra in statie se aude de la Valea Ialomitei pana la Eroilor, de-a lungul celor circa sapte kilometri si a celor 10 statii, a depoului si a galeriei de legatura - un proiect care a costat 3,2 miliarde de lei si care astazi este sarbatorit de zeci de angajati ai Metrorex, care au umplut intrarea din fata turnichetilor si peronul statiei Academia Militara.In entuziasmul sarbatorii, directorii din companie tin discursuri, angajatii se bat pe umar sau se imbratiseaza, iar pozele incep sa apara pe ecranele telefoanelor. Special pentru poze, directorul Metrorex, Gabriel Mocanu, isi da jos masca, desi este inconjurat de lume, in subteran. Pe langa el se impart medalii de inaugurare a Magistralei 5 de metrou. Mai multe cercuri aurii, decorate pe margine cu doua spice de grau si o panglica tricolara, se impart din cutii angajatilor care se urca in trenurile de metrou."Spre statia Romancierilor?" este una dintre intrebarile care se aude pe peronul de la Eroilor, ce face legatura noului tronson cu magistralele 1 si 3. Aici, oamenii se indreapta curiosi spre lumina alba si culorile noi ce se disting la noul metrou bucurestean.