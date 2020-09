Metroul din Drumul Taberei se deschide circulatiei. Cati bani s-au investit, cat au durat lucrarile si ce rezolva in trafic magistrala M5

Magistrala din Drumul Taberei, 10 noi statii

Scurt istoric al promisiunilor privind metroul din Drumul Taberei

Nereguli financiare: sase acte aditionale, sapte ani de intarziere

Mihailescu, UrbanizeHub: Bucuresti va continua sa fie sufocat de aglomeratie, chiar daca se va lansa M5

Magistrala de metrou Drumul Taberei va fi data in functiune marti, incepand cu ora 12:00, a anuntat ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode Pe magistrala 5 de metrou vor circula, pentru inceput, zece trenuri Bombardier, din flota actuala. Metrorex va asigura cu 900 de angajati exploatarea circulatiei si mentenanta in trei schimburi pentru toate specialitatile, inclusiv serviciul comercial si cel de conducere a trenurilor. Configurarea sistemului de taxare permite accesul cu numerar si card bancar la turnicheti.Vineri, membrii Comisiei Centrale de Receptie la terminarea lucrarilor de la magistrala M5 si cei ai Comisiei de Punere in Functiune (PIF) au semnat procesele-verbale in urma carora aceasta magistrala de metrou poate fi data in exploatare si, totodata, in trafic cu calatori.Cea mai recenta magistrala de metrou are zece statii (Raul Doamnei, Constantin Brancusi , Valea Ialomitei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militara si Eroilor 2) si un depou. Lungimea liniei este de 6,871 kilometri, iar durata de deplasare este de aproximativ 12 minute.Magistrala M5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv statia si Depoul Valea Ialomitei, este finantata integral din fonduri externe nerambursabile in cadrul POS-T 2007 - 2013, POIM 2014 - 2020 (85%) si de la bugetul de stat (15%). Valoarea proiectului aprobat prin HG nr. 374/2019 este de aproape 3,224 miliarde de lei. Contractul a fost atribuit asocierii Astaldi (Italia), FCC (Spania), Delta ACM si AB Construct.Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de retea si la 63 de statii de metrou. Magistrala 5 este compusa din trei sectiuni: Eroilor - Raul Doamnei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon.In decursul lucrarilor la aceasta linie, prin guvern au trecut 17 ministri ai Transporturilor, iar Metrorex a schimbat nu mai putin de opt directori generali. Licitatiile la tronsonul respectiv au inceput in 2008, iar lucrarile, in 2011, cu promisiunea ca vor fi incheiate in maximum trei ani.Toate termenele avansate pana acum au fost incalcate de autoritati. Initial, cand au inceput lucrarile, in anul 2011, ministrul Transporturilor de la acea vreme, Anca Boagiu, anunta ca in 2015 va fi dat in folosinta metroul din Drumul Taberei.In iulie 2012, doua freze pentru sapat tunele, botezate "Sfanta Filofteia" si "Sfanta Varvara", au fost prezentate bucurestenilor. Receptia frezelor s-a facut cu un sobor de preoti care au sfintit utilajele.Dupa sfintire, Victor Ponta , premier la acea vreme, a redus finantarea: de la peste 380 de milioane de lei, alocati pentru 2012, fondurile au fost reduse la mai bine de jumatate. Ulterior, pentru anul 2013, Guvernul Ponta 2 a alocat circa 95 de milioane de lei pentru proiect, fata de 500 de milioane estimate de Guvernul Ponta 1.In august 2012, cu un an inainte sa fie condamnat definitiv, Relu Fenechiu , ministru al Transporturilor de la acea vreme, anunta ca Romania primise de la Comisia Europeana fonduri europene pentru M5.In toamna anului 2013, erau puse in functiune cartitele "Varvara" si "Filofteia", la peste un an de la sosirea pe santier. Un an si doua luni mai tarziu, cele doua fire de tunel de la Academia Militara si Raul Doamnei erau finalizate.Ulterior, Ramona Manescu , ministrul Transporturilor, a declarat ca metroul din Drumul Taberei va fi gata in 2016, cu doi ani intarziere.In 2014, directorul Metrorex de la acea vreme declara ca la inceputul anului 2017 trebuie pusa in functiune Magistrala 5 de metrou cu calatori.In aprilie 2015, licitatia pentru trenurile destinate M5 a fost blocata, dupa ce DNA a inceput o ancheta. Spre sfarsitul lunii mai 2015, in zona Academiei Militare, asfaltul a inceput sa se umfle si apoi sa crape. Printre crapaturi a inceput sa tasneasca apa si nisip. Pe 13 decembrie, pamantul s-a surpat, iar locatarii din zona au fost evacuati.In luna aprilie, Sorin Buse , ministrul Transporturilor, anunta ca pe tronsonul Raul Doamnei - Eroilor (Opera), inclusiv Valea Ialomitei, se va putea calatori in primul semestru din 2017. Pe 29 septembrie 2016, directorul tehnic de la Metrorex a precizat ca "metroul va circula de la jumatatea anului viitor".In 2018, Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectivul fiind Magistrala 5 de metrou. Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fara sa mentioneze daca sunt probleme cu acest contract si fara sa spuna nimic la sfarsitul controlului.Ministrul Transporturilor Lucian Sova a anuntat, in august 2018, ca la mijlocul lunii martie a anului 2019 va urca primul pasager in metroul din cartierul Drumul Taberei. In august 2019, ministrul Transporturilor de atunci, Razvan Cuc , a anuntat ca la sfarsitul anului 2019 metroul va fi functional.Lucian Bode, actualul ministru al Transporturilor, a promis, in aprilie 2020, ca la data de 30 iunie, metroul din Drumul Taberei va fi functional. In luna iunie, Bode le-a cerut scuze bucurestenilor, in numele celor 17 ministri ai Transporturilor, pentru faptul ca Magistrala 5 nu va fi gata la data de 30 iunie, sustinand ca problemele sunt la centrala de ventilatie si la statia de pompare a apei din infiltratii.Contractul de proiectare si executie a metroului a avut sase acte aditionale. Adica, a fost schimbat de sase ori, iar pretul a urcat de la 919 milioane de lei la 1,04 miliarde de lei, o crestere cu 14%.Corpul de control al prim-ministrului a sesizat ca s-au facut deconturi in avans in afara legii. Este vorba despre o suma platita in avans de 63 de milioane de lei, care a fost acordata desi avansul acordat anterior nu fusese recuperat din sumele datorate.Au existat, insa, si o serie de litigii in instanta in perioada in care s-a construit Magistrala 5 de metrou. De-a lungul timpului, pe rolul instantelor judecatoresti, executantul a formulat pretentii, reprezentand contravaloarea unor lucrari suplimentare, penalitati de intarziere sau daune interese, iar instantele au obligat compania la plata sumelor suplimentare si a celor reprezentand daune interese catre executant, in cuantum de 188,34 milioane de lei, precum si la plata sumelor in valoare de 29,02 milioane de lei, reprezentand debite restante, si de 1,08 milioane de lei penalitati de intarziere.Raportul Corpului de control arata ca "in oferta declarata castigatoare nu au fost detaliate elementele componente ale valorii cheltuielilor de monitorizare a modului de comportare a lucrarilor executate si a preintampinarii unor posibile efecte negative asupra constructiilor existente, precum si cele ale valorii cheltuielilor cu lucrarile aferente organizarii de santier, cu toate ca autoritatea contractanta a solicitat in mod expres aceste informatii".Astfel, s-a ajuns ca aproximativ patru milioane de lei sa fie decontati pentru "organizarea de santier", fara, insa, sa existe referinte cantitative si calitative, adica fara documente justificative. De asemenea, pentru anumite lucrari nu s-au depus unele formulare pentru lucrarile efectuate.In Drumul Taberei locuiesc aproximativ 300.000 de persoane, potrivit site-ului Primariei Sectorului 6.Gratian Mihailescu, fondatorul UrbanizeHub, un think tank care cauta solutii moderne pentru orasele din Romania, spune ca metroul din Drumul Taberei trebuie integrat intr-un sistem al transportului in comun, gandit pentru toate solutiile de infrastructura: rutiera, feroviara si alternativa."Faptul ca metroul se va lansa, este un plus. Am vazut ca de curand au mai fost achizitionate niste autobuze electrice, este un plus. Iar faptul ca Primaria Bucuresti a pierdut procesul cu vagoanele Astra Arad, si compania va livra la un moment dat niste tramvaie noi de la Arad spre Bucuresti, este iar un plus. Mai ramane sa termine cu pistele de biciclete, cu infrastructura de transport alternativ, atunci mai mult ca sigur ca vom putea da amenzi mai mari pentru cei care parcheaza aiurea, vom putea sa avem campanii de awareness, sa motivam cetatenii din Bucuresti sa lase masina acasa si sa foloseasca transportul alternativ", a declarat Gratian Mihailescu, fondatorul UrbanizeHub.Mihailescu sustine, insa, ca bucurestenii nu trebuie sa se astepte la o minune odata cu darea in functiune a magistralei din Drumul Taberei, intrucat orasul, care ocupa locul 4 in clasamentul celor mai aglomerate orase din Europa, realizat de compania de navigatie TomTom, va ramane sufocat."Sa nu ne asteptam la minuni, avand in vedere ca Bucurestiul este in top 5 ca aglomeratie urbana, ceea ce este foarte mult. Nu cred ca se va realiza decongestionarea traficului doar cu o linie de metrou cu zece statii. Este nevoie de un master plan si de o integrarea a tramvaielor, a metroului, a mobilitatii urbane alternative. Ideea este ca toate transporturile sa fie integrate. In mod sigur va decongestiona traficul de persoane si de masini, cel putin pe ruta respectiva, dar nu cred ca se vor crea minuni. Nu cred ca Bucuresti nu va mai fi in topul celor mai aglomerate orase. Bucurestiul va continua sa fie un oras sufocat de aglomeratie si de trafic, chiar daca se va lansa aceasta linie", a explicat Gratian Mihailescu.