Metroul din Drumul Taberei transporta doar cateva mii de oameni pe zi, mai putin decat celelalte magistrale

Mai exact, 9.600 de validari pentru ziua de marti, 13 octombrie a transmis Metrorex, pentru RRA Magistrala de metrou a fost proiectata pentru a transporta 50.000 de calatori pe ora, iar cartierul Drumul Taberei are o populatie de aproape 300.000 de locuitori . Astfel, metroul inca nu este folosit de prea multi calatori.Pe Magistrala M2 Berceni - Pipera se inregistreaza peste 100.000 de calatori pe zi, iar pe M1 si M3, 173.000 de calatori, in medie pe zi.In total, pe cele cinci magistrale sunt aproximativ 320.000 de calatori pe zi, la jumatate fata de cei 650.000 - 700.000 de calatori cat se inregistrau inainte de criza sanitara.Magistrala M5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv statia si Depoul Valea Ialomitei, este finantata integral din fonduri externe nerambursabile in cadrul POS-T 2007 - 2013, POIM 2014 - 2020 (85%) si de la bugetul de stat (15%). Valoarea proiectului aprobat este de aproape 3,2 miliarde de lei. Contractul a fost atribuit asocierii Astaldi (Italia), FCC (Spania), Delta ACM si AB Construct.Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala a ajuns la 78 de kilometri de retea si la 63 de statii de metrou. Magistrala 5 este compusa din trei sectiuni: Eroilor - Raul Doamnei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon.