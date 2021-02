Ce alimente nu ai manca niciodata daca ai sti ce contin cu adevarat. Topul celor mai nesanatoase mezeluri

42% din produsele de tip crenvursti au E-uri

In schimb, compozitia acestora ridica o serie de semne de intrebare pentru nutritionisti care recomanda prudenta atunci cand vine vorba de consumul unor astfel de alimente.Concret, crenvurstii contin carne in proportie de cel mult 40% . Si reprezinta, de fapt, tocatura din resturi de carne, tendoane, soric, slanina, cu totul, pana la 40 la suta grasime, la care se pune si carne dezosata mecanic sau carne MDM, o tocatura din resturi precum tendoanele. Grasimea din crenvursti ne ingrasa si creste nivelul colesterolului.In ceea ce priveste E-urile pe care le contin crenvurstii, un studiu de amploare facut Asociatia Pro Consumatori a evidentiat ca 42% din produsele de tip crenvursti care se gasesc pe piata sunt colorati cu carmin. Mai precis, crenvurstii care se gasesc la comercializare au intre 2 si 11 aditivi alimentari."Trebuie evitati crenvursti obtinuti din carne separata mecanic (resturile ramase dupa indepartarea manuala a carnii de pe oase, adica tesut muscular, cartilagii, vase de sange, nervi si tesut conjunctiv) cu adaosuri de sorici, zaharuri, ulei vegetal, gelatina si amidon, care de fapt mascheaza calitatea scazuta a produselor", recomanda specialistii in nutritie.Parizerul este un alt aliment care trebuie evitat , afirma expertii in nutritie. Cele mai ieftine mezeluri sunt si cele mai nesanatoase. Tocmai de aceea, este esentiala consultarea etichetei, pentru a verifica, inainte de a achizitiona un produs, care este compozitia acestuia.Ingredientele sunt trecute in ordinea cantitatilor folosite. Daca vedem ca primul e apa, acesta este ingredientul care primeaza. Apoi daca pe eticheta urmeaza grasimea si carnea MDM, adica dezosata mecanic, trebuie sa intelegem ca ea contine resturile care au ramas pe carcasele de carne.Nici carnatii nu sunt printre cele mai sanatoase alegeri din perspectiva alegerilor alimentare. Concret, si acestia fiind facuti din carne procesata, pot pune sanatatea in pericol, daca sunt consumati in exces si pe o perioada indelungata.In privinta alimentelor de tip fast food, hamburgerii sunt, de departe, printre cei mai nocivi. Mai exact, carnea continuta de hamburger este foarte grasa si poate favoriza aparitia obezitatii.Concret, hamburgerii sunt produse foarte bogate in proteine, grasimi saturate si colesterol, un amestec foarte nesanatos pentru organism si mai ales pentru inima.