Micul Dionisie - Sfantul zilei de 1 septembrie

Dionisie s-a nascut in jurul anului 470 in Scitia Mica, Dobrogea de astazi, intrand de tanar in viata monahala. A terminat studiile intr-o scoala manastireasca din Dobrogea, apoi a mers ca pelerin in Orient. Alungat de ereticii monofiziti, ajunge la Constantinopol, apoi la Roma, chemat la Roma de Papa Ghelasie (492-496), care ii pretuia mult cunostintele teologice dar si calitatile duhovnicesti. Aici este inchinoviat la Manastirea "Sfanta Anastasia", ctitoria Sfantului Imparat Constantin cel Mare.Dionisie a lucrat sub ascultarea a zece papi. Prin traducerile sale, ii face cunoscuti in Occident pe Sfintii Parinti ai Orientului. Sfantul Dionisie s-a mutat la Domnul in anul 545 in localitatea italiana Vivarium.Calendarul sau revolutionar a fost adoptat in Italia, in anul 527, in Franta si Anglia (664), extinzandu-se apoi in intreaga lume.Inceputul anului nou bisericesc pe 1 septembrie a fost decis de cei 318 Sfinti Parinti sa Sinodul I de la Niceea. Motivul: inceputul activitatii de propovaduire a Evangheliei de catre Mantuitorul Hristos s-a facut la inceputul acestei luni, deoarece, dupa calendarul iudaic, intrarea in sinagoga din Nazaret a lui Iisus, la revenirea din pustiul Carantaniei, s-a facut in luna a saptea, numita Tisri, care corespunde lunii septembrie din calendarul nostru.