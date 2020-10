Barurile, discotecile, cluburile si salile de jocuri de noroc, inchise in Miercurea Ciuc si 12 localitati. Masca, obligatorie in perimetrul scolilor

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Potrivit hotararii CJSU, in perioada 9-23 octombrie, nu este permisa activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati in baruri, cluburi si discoteci in Bradesti, Carta, Ciumani, Danesti, Galautas, Madaras, Miercurea Ciuc, Mihaileni, Pauleni Ciuc, Racu, Sanmartin, Siculeni si Vlahita.De asemenea, se interzice activitatea operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, inclusiv cazinouri, cu exceptia agentiilor de pariuri si loteriilor unde se elibereaza bilet, caz in care se impune respectarea regulilor de distantare si a masurilor de siguranta sanitara.Totodata, in cele 13 localitati se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, "pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, pe o raza de 50 de metri in jurul perimetrului exterior al tuturor unitatilor de invatamant".CJSU Harghita "recomanda ferm purtarea mastii pe toata durata deplasarii in afara domiciliului", iar persoanelor vulnerabile li se recomanda sa evite frecventarea locurilor publice aglomerate.Concertele, spectacolele, targurile, balciurile sau evenimentele sportive se pot desfasura doar cu conditia respectarii masurilor de distantare si siguranta sanitara in vigoare, iar organizarea sarbatorilor religioase este permisa numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara activitatea respectiva.In localitatile unde se impun restrictiile, autoritatile locale au obligatia de a efectua lucrari de dezinfectie a spatiilor publice pe care le au in administrare.Potrivit hotararii CJSU Harghita, in toate localitatile judetului se vor decala orele de inceput si sfarsit ale activitatii institutiilor, pentru reducerea aglomerarii la orele de varf, se va organiza munca la distanta in institutii publice, acolo unde este posibil, pentru a reduce aglomerarea din birouri si se introduce obligativitatea igienizarii spatiilor comune din imobile (lift, casa scarilor) de catre asociatiile de proprietari cu sprijinul autoritatilor administratiei publice locale.De asemenea, se intensifica activitatile de control privind respectarea masurilor deja impuse de purtare a mastii, igiena mainilor si distantare fizica in locurile aglomerate.