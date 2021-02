UPDATE Motiunea simpla impotriva ministrului Vlad Voiculescu a fost respinsa. Diferenta finala a fost de 21 de voturi

. A inceput votul in cazul motiunii simple impotriva lui Vlad Voiculescu. PSD a vrut ca votul sa fie secret, insa deputatii nu au fost de acord. 161 de deputati au votat impotriva motiunii, in vreme ce "pentru" s-au exprimat 140 de parlamentari. Teoretic, coalitia de guvernare ar fi avut 169 de voturi, iar opozitia PSD-AUR ar fi dispus de 133 de optiuni.Concret, aceasta este prima motiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura. Potrivit regulamentului, motiunea simpla se aproba cu votul majoritatii deputatilor prezenti.In acelasi timp, procedural, o motiune simpla impotriva unui ministru nu are efect juridic si, chiar daca este adoptata de Parlament, acesta nu este automat demis.Motiunea simpla este intitulata " Incompetenta si lipsa de asumare ucid ! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea si viata romanilor", si a fost semnata de 109 social-democrati.