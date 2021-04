Un MIG 21 a cazut in judetul Mures, pilotul s-a catapultat

In Romania au avut loc mai multe accidente aviatice

Accidentul s-a produs in jurul orei 14.30, in afara localitatii Dedrad, intr-o zona de deal din judetul Mures. Primarul din localitatea Dedrad a sesizat prin 112 prabusirea unei aeronave militare MiG-21 LanceR, din cadrul Bazei Aeriene nr.71 Campia Turzii, care efectua un zbor de instructie intr-o livada, in afara localitatii Dedrad.Pilotul de cetatenie romana s-a catapultat, este constient si acuza dureri lombare. La fata locului a ajuns si un elicopter SMURD Din primele informatii furnizate de pilot reiese ca nu erau alte persoane la bordul aparatului de zbor. Intervin forte MAI la fata locului.Conducerea bazei aeriene a pus in aplicare de urgenta planul de interventie in astfel de situatii, iar o comisie numita la nivelul Statului Major al Fortelor Aeriene se va deplasa de urgenta la locul prabusirii pentru investigarea evenimentului, a transmis Ministerul Apararii.Un avion Mig 21 Lancer, care participa la mitingul aerian organizat cu prilejul Zilei Portilor deschise de la Baza Aeriana Borcea, s-a prabusit la 7 iulie 2017, in timpul demonstratiei, in apropierea statiei de taxare de la Fetesti, au declarat pentru AGERPRES surse din domeniul aeronauticii. Potrivit acestora, pilotul nu si-ar fi pierdut viata in urma prabusirii.- Un aparat de zbor MiG-21 Lancer din cadrul Flotilei 86 a Fortelor Aeriene Romane s-a prabusit la aproximativ 8 km de capatul de sud al pistei Aeroportului International Mihail Kogalniceanu. Avionul plecase de la Baza aeriana Mihail Kogalniceanu si efectua un zbor de antrenament. Pilotul avionului este constient si se afla in drum spre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta, la bordul unui elicopter. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, dr. Claudia Tararici, pilotul este constient, cu traumatisme la coloana vertebrala.- Un avion militar IAR 99 Soim cu dubla comanda s-a prabusit la Craiova, in timp ce efectua zboruri de proba. Aeronava, care apartinea Centrului de Cercetari si Incercari in Zbor Craiova, s-a prabusit la scurt timp de la decolare, la 500 de metri nord de pista. Pilotul aeronavei a decedat la impact, iar instructorul, care a reusit sa se catapulteze, a fost grav ranit.- O aeronava militara MiG-21 Lancer cu dubla comanda, s-a prabusit langa baza militara de la Campia Turzii. Cei doi piloti si-au pierdut viata. Aeronava executa o misiune de cercetare meteo in vederea pregatirii unor zboruri de instructie.Un avion AN-2, apartinand Scolii de Aplicatie pentru Fortele Aeriene din Boboc, care executa o misiune de zbor pentru antrenamente de parasutare, s-a prabusit pe aerodromul Tuzla. La bordul aeronavei se aflau patru membri ai echipajului si 9 militari din cadrul Fortelor Navale. La scurt timp dupa decolare, aeronava a pierdut brusc inaltime si s-a prabusit. In urma impactului cu solul, avionul a luat foc. In urma accidentului aviatic au murit 12 persoane alte doua fiind ranite.- Rezervorul suplimentar al unui avion MiG-21 Lancer, apartinand Bazei 95 Aeriene Bacau, s-a desprins si a cazut pe o pajiste din satul Chitii, aflat la granita judetului Neamt cu judetul Vaslui. Avionul se afla intr-o misiune de cercetare meteorologica. Rezervorul de combustibil gol a fost recuperat, fara a se produce victime sau pagube.- Un avion MiG-21 Lancer de comanda simpla s-a prabusit in apropierea unui depozit din comuna aradeana Beliu, pe proprietatea Ocolului Silvic. Avionul apartinea Bazei 71 Aeriane din Campia Turzii si efectua un zbor de instructie de la Campia Turzii spre Arad. Pilotul nu a reusit sa se catapulteze la timp si a decedat. Dupa prabusire, in zona s-a format un crater de sapte metri.- Un aparat de tipul MiG-21 Lancer, care apartinea bazei militare de la Fetesti si efectua o misiune de antrenament, s-a prabusit la 10 kilometri de orasul brailean Insuratei, intre localitatile Baraganu si Victoria. Ca urmare a pierderii stabilitatii aerodinamice, avionul s-a angajat in vrie, evolutie care nu poate fi controlata in cazul avioanelor MiG-21 Lancer. Chiar inainte ca avionul sa se izbeasca de pamant, pilotul a reusit sa se catapulteze si a scapat cu viata.- Un avion IAR 99 Soim cu numarul 721 a fost distrus la cateva momente dupa decolarea de pe aerodromul Ianca, in urma unei aterizari fortate, iar cei doi piloti s-au catapultat.26 august 2004 - Doua aeronave MiG-21 Lancer de simpla comanda, apartinand Bazei 71 Aeriene de la Campia Turzii, care decolasera de pe baza militara Luna, s-au ciocnit in timpul desfasurarii unui zbor de antrenament. Pilotii s-au catapultat in zona localitatii Nazna din judetul Mures. Unul dintre avioane s-a prabusit in zona localitatii Cristesti, ranind un localnic, iar celalalt in satul Santioana, ranind doua persoane. Aeronavele au fost distruse. Incidentul s-a produs ca urmare a unor turbulente in zona survolata si a pozitiei soarelui in raport cu pozitia de zbor. A fost primul accident aviatic din Romania cu implicarea simultana a doua MiG-uri.