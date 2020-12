Mihaela Anghel, prima persoana vaccianta din Romania: A fost cel mai nedureros vaccin pe care l-am facut

"Sunt foarte privilegiata ca am fost aleasa sa fiu prima persoana vaccinata din aceasta tara", a spus Mihaela Anghel, asistenta la Institutul Matei bals.Aceasta a fost parte a echipei medicale care l-a primit pe primul pacient COVID din Romania."Nici nu stiam atunci cu ce ne confruntam in acel moment, insa usor am inceput sa ne obisnuim si sa invatam cum sa ne confruntam cu aceasta situatie.In toti acesti ani nu s-a intamplat sa avem un procent asa mare de decese. Este greu si pentu noi medicii sa facem fata acestor pierderi.Este cel mai nedureros vaccin pe care l-am facut pana acum.Nu am fost niciodata infectata cu coronavirus.Simt si sper sa fie inceputul sfarsitului acestei pandemii", a mai precizat Mihaela Anghel.Campania de vaccinare anti-COVID a inceput duminica, la ora 9:00, la Institutul Matei Bals din Capitala. Prima persoana vaccinata este o asistenta din cadrul unitatii medicale. "Nu, nu m-a durut", a declarat Mihaela Anghel, primul cadru medical care a primit serul de imunizare.CITESTE SI: