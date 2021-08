Renumit medic pediatru, despre cât pot să stea copiii la plajă. Simptomele care ar trebui să fie „un semnal mare de alarmă” pentru părinți

Potrivit sursei citate, medicul afirmă că nu există o limită de vârstă de la care copiii pot fi duși la mare, dar acest lucru nu înseamnă că un copil poate să stea pe plajă toată ziua.„Nu e bine, categoric. Chiar dacă punem acești copii mici sub o umbrelă și avem falsa senzație de siguranță pe care ne-o dă o cremă solară bună, un costum de baie integral, care are un anumit factor de protecție, trebuie spus că statul la soare și în acea temperatură și la lumină reflectată - pentru că nisipul și apa de mare reflectă foarte mult razele de soare - constituie o posibilă agresiune pentru cei mici.Un copil foarte foarte mic, care doarme mai mult decât trebuie, care se joacă mai puțin, care începe să fie somnolent, e un semnal mare de alarmă. De aceea, cred că orele prânzului, în mod categoric, de la 12 la 16, n-ar trebui să fie pentru copiii mici pe plajă”, a declarat Mihai Craiu la Digi24 Potrivit medicului, pentru copiii foarte mici, timpul de stat la plajă nu trebuie să depășească 2-3 ore, preferabil dimineața, „de la 8.30 la 11.00, nu la orele prânzului”.Senzația că un copil este protejat dacă poartă pălărie sau e dat cu cremă este falsă, pentru că insolația poate apărea oricum, chiar și în apă, mai atrage atenția medicul.Potrivit doctorului Craiu, există și o limită pentru stat în apă, existând și un indiciu care arată dacă un copil a stat prea mult în apă.„Acest prea mult are și niște semne evidente. E suficient să ne uităm la mâinile copilului. Dacă ele ca niște mâini de spălătoreasă, cu siguranță el a stat prea mult în apă. (...) Copiii se pot deshidrata stând într-o apă foarte sărată”