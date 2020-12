A murit Mihaila Cofar. Romanul batut in 1990 in timpul conflictului romano-maghiar de la Targu Mures a ajuns cunoscut la nivel mondial

"Mihaila Cofar avea 73 de ani si, de 30 de ani, din martie 1990, suferea de mai multe afectiuni, in urma traumatismelor suferite atunci. Avea probleme cu rinichii, cu ficatul si se misca foarte greu, doar cu un cadru de metal. A murit alaltaieri si va fi ingropat maine (sambata, n.r.) in cimitirul familiei. Voi merge in seara aceasta la priveghi, insa la inmormantare nu voi putea participa avand in vedere restrictiile pentru prevenirea raspandirii COVID-19 si faptul ca sunt multe rude. Era un om simplu, treceam de cateva ori pe an pe la el, din prietenie, si il ajutam cu tot felul de probleme care tin de adminstratia locala, cum ar fi, de exemplu, lemnele de foc care se gasesc greu, chiar daca suntem la munte", a declarat primarul Dan Vasile Dumitru.Imaginile cu Mihaila Cofar, in timp ce era batut in timpul conflictului din martie 1990, in centrul municipiului Targu Mures, au facut inconjurul lumii.In urma ranilor suferite, Mihaila Cofar a fost pensionat pe caz de boala si a trebuit sa traiasca numai cu o pensie de cateva sute de lei.Conflictul interetnic din 19-21 martie 1990 de la Targu Mures s-a soldat cu 5 morti (2 romani si 3 maghiari) si 278 de raniti. Un numar de 30 de persoane au fost trimise in judecata, alte 21 arestate in cursul urmarii penale, dintre care 12 romi, 8 maghiari si un roman, iar instanta a condamnat un maghiar si 7 romi.