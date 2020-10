Medicul Mihnea Hurmuzache: "La un numar atat de mare de focare la nivel national, e greu de tinut in frau. E utopic"

"Este o rata mare de infectare, aproape de 30%, ceea ce este foarte mult. Fiecare trebuie sa isi apere propriul interes, care este sanatatea. La ora actuala, frica pazeste bostanaria. Nu e bine nici ca oamenii sa treaca intr-o extrema, sa ajunga Covid-19 o dominanta din punct de vedere psihologic, dar acolo unde se poate, sa se protejeze cu lucrurile pe care le cunosc.Foarte probabil, la un numar atat de mare de focare la nivel national, e greu de tinut in frau. Cand erau 20, 30, 40, 50 de focare raspandite in tara, puteau fi tinute in frau, acum este utopic. Depinde de fiecare ce ii rezerva viitorul. Chiar depinde de fiecare", a spus doctorul Hurmuzache.Citeste si: Sefa Spitalului de Boli Infectioase din Brasov: "Noi suntem plini. Sunt mult mai multi pacienti cu forme severe, inclusiv tineri, fara comorbiditati" Numarul total al cazurilor Covid-19 confirmate in tara noastra a ajuns, luni 19 octombrie, la 182.854, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 2.466 de noi imbolnaviri. In acelasi timp, alti 59 de pacienti infectati cu noul Coronavirus si-au pierdut viata, ducand bilantul total al deceselor la 5.931. La sectiile de terapie intensiva sunt internate 757 de persoane. In ultima zi au fost efectuate 8.040 de teste.