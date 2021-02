Mii de turisti in statiunile de pe Valea Prahovei. La instalatiile de transport pe cablu care deservesc domeniile schiabil s-au format cozi de zeci de metri

La Cota 2000 din Bucegi, pe domeniul schiabil al statiunii Sinaia, un telescaun s-a oprit din cauza unei defectiuni tehnice, iar cei 110 turisti aflati in instalatie la acel moment au fost coborati dupa ce a fost pus in functiune motorul de rezerva, care functioneaza pe motorina.La Sinaia, oameni stau la coada pentru a urca in telegondolele care urca la Cota 1400 si catre partiile de mare altitudine de la Cota 2000, iar conform estimarilor administratorilor domeniului schiabil, in jur de 2.600 de persoane au urcat pe munte pana la ora transmiterii acestei stiri.Aproximativ 110 turisti aflati in Telescaunul Soarelui au ramas blocati, timp de un sfert de ora, din cauza unei defectiuni tehnice la instalatie, a declarat pentru News.ro Catalin Ticu, director al S.C. Transport Urban Sinaia SRL.Acestia au fost coborati din instalatia dupa ce a fost pus in functiune motorul diesel, care este folosit i astfel de situatii, iar la ora transmiterii acestei stiri instalatia a fost reparata, s-a facut cursa de proba si telescaunul a fost repus in functiune.Pe domeniul schiabil al statiunii, Partia Carp este deschisa, insa administratorii acesteia atrag atentia asupra faptului ca aceasta este foarte dificila, fiind destinata exclusiv schiorilor avansati. In plus, partia are portiuni cu gheata si sunt zone cu ceata.La Sinaia sunt amenajate si deschise partiile Laptici 1 si 2, Valea Soarelui 1 si 2, Valea Dorului 1, Varianta, Varianta Furnica si Drumul de Vara. De asemenea, instalatia deserveste Partia Noua, care coboara de la Cota 1400, este amenajata si deschisa.Si la Poiana Brasov sute de oameni stau la rand zeci de minute pentru un loc in instalatiile de transport pe cablu.Pentru a evita aglomeratia, la telegondola au fost montate garduri de protectie, care fac ca turistii sa pastreze distanta intre ei.