Militarii romani se intorc acasa. Ceremonia de repatriere a ultimului detasament romanesc din Afganistan VIDEO

Detasamentul este format din 140 de militari din cadrul Batalionului de Protectie a Fortei "Jderii", Elementului National de Sprijin (ENS), structuri de politie militara si stat major. Acestia au revenit in tara sub comanda generalului de brigada Iulian Daniliuc, reprezentantul national al Armatei Romaniei in Afganistan. Cea mai mare parte din cei aproximativ 600 de militari care au executat ultima rotatie din Afganistan , in perioada februarie - iunie 2021, apartine Batalionului de Protectie a Fortei "Jderii" comandat de locotenent-colonelul Vasile Mironescu, si au executat, alaturi de militarii din cadrul ENS si in cooperare cu fortele Coalitiei internationale, cu Fortele Nationale de Securitate si Aparare Afgane si cu liderii locali, misiuni specifice de protectia fortei si de pregatire a activitatilor de redislocare in tara a detasamentelor de militari si a echipamentelor specifice misiunii.Activitatile de repatriere au fost sincronizate cu aliatii din NATO si cu partenerul strategic SUA, in cadrul operatiei "SAFE RETURN AFGHANISTAN 2021" a Comandamentului Fortelor Intrunite, structura din MApN care exercita comanda operationala a detasamentelor Armatei Romaniei participante la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman.Potrivit MApN, din anul 2002 si pana in prezent, peste 32.000 de militari romani , provenind din toate structurile luptatoare ale Fortelor Terestre, Aeriene, Navale, Fortelor pentru Operatii Speciale si structurilor de Informatii Militare, au participat la misiuni si operatii internationale in teatrul de operatii din Afganistan.