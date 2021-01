Ministerul Apararii pregateste vaccinarea anti-COVID pentru personalul eligibil pentru etapa a II-a

In acest sens, au fost stabilite doua grupe de prioritate, in conformitate cu criteriile de eligibilitate prevazute de strategia nationala.Potrivit sursei citate, in prima grupa de prioritate sunt cuprinse persoanele care opteaza pentru vaccinare si care sunt inregistrate cu boli cronice, in functie de indicatia terapeutica, pensionarii militari cu varsta de peste 65 de ani, veteranii si vaduvele de razboi.De asemenea, va fi vaccinat personalul din serviciul de lupta permanent, personalul aeronautic (membri ai echipajelor, personal tehnic, controlori de trafic aerian etc), personalul militar si civil participant sau aflat in pregatire pentru misiuni si operatii desfasurate in afara teritoriului national, dar si cel de la misiunile permanente, precum si personalul care executa misiuni in sprijinul altor institutii (MAI, Ministerul Sanatatii etc). Din aceasta grupa de vaccinare vor face parte si persoanele care ocupa functii-cheie in structura MApN, precum si personalul, studentii si elevii institutiilor militare de invatamant (conform recomandarilor de vaccinare pe criteriul de varsta).Cea de a doua grupa a acestei etape se adreseaza personalului militar si civil in activitate, care nu a fost cuprins in grupele de prioritate anterioare, pensionarilor militari cu varsta sub 65 de ani si rezervistilor voluntari.In centrele de vaccinare organizate de MApN vor putea fi vaccinati si membrii de familie ai personalului eligibil (sot sau sotie, copiii, precum si persoane aflate in intretinere legala), care si-au exprimat voluntar dorinta de a se vaccina, in functie de etapa in care se incadreaza, conform strategiei nationale de vaccinare (etapele II si III).Pentru vaccinarea personalului, MApN va infiinta centre proprii, care vor fi evaluate si acreditate de Directia medicala a ministerului, comunicate Institutului National de Sanatate Publica, prin CNCAV, si incluse in Registrul electronic national de vaccinare, precum si in aplicatia informatica dedicata (Platforma nationala de programare pentru vaccinarea impotriva COVID-19).Unitatile militare vor planifica, in centrele de vaccinare ale MApN, vaccinarea personalului si rezervistilor voluntari proprii, iar pensionarii militari, veteranii si vaduvele de razboi vor fi planificati prin intermediul centrelor militare judetene, de sector sau zonale. Fiecare centru de vaccinare va fi prevazut cu unul sau mai multe puncte de vaccinare, care vor functiona zilnic intre orele 8.00 - 20.00, inclusiv in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale.Informarea pensionarilor militari, a veteranilor si vaduvelor de razboi cu privire la procedura de inscriere pentru vaccinare si programarea efectiva a acestora se va face prin intermediul centrelor militare judetene, de sector sau zonale. In acest sens, printr-un mesaj inserat de Casa de pensii sectoriala a MApN pe spatele cuponului de pensie, pensionarii militari si veteranii de razboi vor fi anuntati ca, in situatia in care isi exprima consimtamantul pentru a se vaccina impotriva COVID-19, se pot adresa centrului militar de pe raza de domiciliu, de luni pana vineri, intre orele 08.00 - 16.00, pentru programare si informatii suplimentare.Pentru personalul care nu se poate deplasa, se vor organiza prin grija centrelor de vaccinare, in functie de situatie, echipe mobile care vor executa vaccinarea. In situatiile in care personalul militar in rezerva, retragere, veteranii si vaduvele de razboi sau membrii de familie ai acestora nu se pot deplasa la centrele de vaccinare ale MApN, comandantii unitatilor si centrelor militare vor solicita sprijinul Directiilor de Sanatate Publica pentru programarea acestora la alte centre de vaccinare, din reteaua Ministerului Sanatatii, mai apropiate de zona de domiciliu.De asemenea, arata MApN, numarul posturilor din call-center-urile deservite de militari va fi sporit, iar programul de functionare a modulelor de planificare la vaccinare va fi zilnic intre orele 08.00 - 22.00, inclusiv sambata, duminica si in zilele de sarbatori legale.Vaccinarea personalul militar si civil care activeaza in Armata Romaniei, respectiv a militarilor in rezerva, retragere si veteranilor de razboi va fi facuta exclusiv prin exprimarea optiunii in mod voluntar, subliniaza MApN.CITESTE SI: