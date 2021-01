Ministerul de Interne face ancheta la Jandarmerie. Cum i-a oferit institutia lui Alexandru Cumpanasu un autoturism de lux

Ancheta Corpului de control a fost declansata de un raport din august 2020 al Curtii de Conturi, care a stabilit un prejudiciu de 400.000 in bugetul Jandarmeriei ca urmare a crearii dispozitivului de protejare a lui Cumpanasu. Mihai Fifor , ministrul PSD de Interne de la acel moment, a fost cel care a decis realizarea dispozitivului de protectie.Alexandru Cumpanasu, fost candidat la alegerile prezidentiale din 2019 in urma ultra-mediatizarii crimelor de la Caracal, a fost singurul roman care a beneficiat in acel an de protectie de la Jandarmerie, potrivit unui raspuns oficial al institutiei pentru G4Media