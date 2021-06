Ministerul Dezvoltarii anunta demararea unui program national de constructie de crese. Ce obligatie vor avea autoritatile locale

Autoritatile locale care depun proiecte trebuie sa asigure terenul si retelele edilitare, fara a fi nevoie de co-finantarea proiectelor, care va fi asigurata, in prima faza, din bugetul Ministerului."Un program foarte important, pentru ca infrastructura ante-prescolara este o infrastructura lipsa in toate judetele tarii, in toate conglomeratiile urbane, e o lipsa acuta de infrastructura de crese. In martie am prezentat proiectul, nota conceptuala a fost prezentata public. Suntem in masura, saptamana viitoare, sa avem studiile de fezabilitate pe cele trei niveluri de crese - crese cu maxim 50 de locuri, cu maxim 70 de locuri, crese cu 110 locuri - aceste proiecte tip se vor derula din bugetul Ministerului Dezvoltarii la inceput, CNI-ul va fi implementatorul acestui proiect. Cum avem studiul de fezabilitate pe aceste proiecte tip , le vom aviza in Comitetul Tehnico-economic la CNI, respectiv in Ministerul Dezvoltarii si preconizam ca in aceasta vara sa aprobam primele investitii, care nu vor fi patru-cinci, ci vor fi zeci de investitii de constructie de crese in toata tara", a declarat Cseke Attila.Ministrul sustine ca le-a cerut primarilor sa depuna solicitari la Compania Nationala de Investitii acolo unde este nevoie de crese, el subliniind ca proiectele vor fi asigurate in prima faza din bugetul Ministerului Dezvoltarii, fara a fi necesara co-finantare din partea primariilor, de la bugetele locale.In schimb, administratiile locale trebuie sa puna la dispozitie terenurile si sa asigure retelele de utilitati pentru viitoarele constructii.