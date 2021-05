Lista localitatilor unde elevii trebuie sa mearga fizic la scoala incepand de miercuri

a fost intocmita in functie de rata de incidenta din ultimele 14 zile.Ordinul nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 122 din 5 februarie 2021, Partea I, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza.Consiliul de administratie al unitatii de invatamant propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare si desfasurare a cursurilor in unitatea de invatamant, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidentei cumulate la nivelul localitatii, respectiv numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori Scenariul 1 prevede participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie, in localitatile unde incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor este mai mica sau egala cu 1/1000 de locuitori.Scenariul 2 vizeaza a) Participarea zilnica, cu prezenta fizica, in unitatile de invatamant a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, a XIII-a, si a celor din anii terminali din invatamantul profesional si postliceal, precum si a elevilor din invatamantul special, indiferent de clasa, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie sanitara; si b) Participarea zilnica, in sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu, acolo unde incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000, daca la nivelul localitatii nu este declarata starea de carantina.De asemenea, in ordin se arata ca este permisa organizarea orelor remediale , cu prezenta fizica, in unitatile de invatamant, daca la nivelul localitatii nu este declarata starea de carantina, sub conditia asigurarii stricte a normelor de prevenire a imbolnavirilor cu virusul Sars COV-2, respectiv, distantare corecta, aerisirea frecventa a spatiilor, respectarea normelor de igiena si purtarea obligatorie a mastii de protectie.Totodata, este permisa participarea prescolarilor/elevilor din invatamantul special, cu prezenta fizica, la nivelul tuturor grupelor/claselor, in toate unitatile de invatamant care functioneaza in localitati in care nu este declarata starea de carantina, sub conditia asigurarii stricte a normelor de prevenire a imbolnavirilor cu virusul Sars COV-2, repectiv, distantare adecvata, respectarea normelor de igiena si asigurarea ventilarii regulate a spatiilor."Personalul didactic/nedidactic si personalul didactic auxiliar implicat in procesul de invatamant prevazut la alin (7) are obligatia sa poarte masca in permanenta in cancelarie, in timpul deplasarii in incinta unitatii de invatamant si in timpul pauzelor atat in interior cat si in exterior, precum si in salile de clasa, cu exceptia situatiilor in care procesul specific de predare/invatare/recuperare impune un contact vizual complet, caz in care vor folosi viziere si vor evita in permanenta contactul fata in fata cu copiii la o distanta mai mica de 2 m", mai scrie in document.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, miercuri seara, o decizie prin care se permite ca elevii din invatamantul special sa participe fizic la ore, indiferent de rata de infectare din localitate, daca localitatile nu sunt in carantina. De asemenea, efectivele claselor terminale, care fac ore fizic, nu mai trebuie injumatatite.Cursurile incep, dupa vacanta prelungita de primavara, in 5 mai.