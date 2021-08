Sistem informatic pus la punct de Ministerul Muncii pentru soluţionarea on-line a solicitărilor primite de la cetăţeni

Practic, printr-un singur punct de contact - portalul MMPS, se va asigura: depunerea on-line a cererilor de beneficii şi de servicii sociale, posibilitatea de consultare on-line a dosarelor de către orice cetaţean sau întreprindere, precum şi posibilitatea constituirii dosarelor electronice ale beneficiarilor de servicii sociale şi, implicit, optimizarea şi modernizarea activităţii asistenţilor sociali, prin implementarea unui modul de management de caz, care va permite şi introducerea datelor prin terminale mobile (ex. pentru ancheta socială), arată un comunicat de presă al Ministerului Muncii.„Ne dorim să facilităm accesul oamenilor la o gamă largă de servicii publice electronice: asistenţă, consiliere şi îndrumare, fără a mai fi necesară deplasarea la ghişeu. Acest Hub de servicii pune bazele unei administraţii publice moderne şi eficiente prin asigurarea interacţiunii unice cu cetăţenii şi întreprinderile, dar şi prin crearea unei platforme de interconectare între minister şi instituţiile din subordine”, a declarat ministrul Raluca Turcan , potrivit sursei citate.Proiectul de investiţii „HUB DE SERVICII MMPS - SII MMPS”, aprobat în şedinţa de Guvern de astăzi, are o valoare totală de 133.137.000 lei, 85% din sumă provenind din fonduri externe nerambursabile, iar restul de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.Concret, „HUB DE SERVICII MMPS - SII MMPS” va permite:-depunerea on-line a cererilor de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale, prin intermediul unui singur punct de contact cu cetăţeanul – portalul MMPS;-crearea modulul e-Asistenţă Socială;-posibilitatea de consultare on-line a dosarelor de către orice cetaţean sau întreprindere;-constituirea dosarelor electronice ale beneficiarilor de servicii sociale şi, implicit, optimizarea şi modernizarea activităţii asistenţilor sociali, prin implementarea unui modul de management de caz, inclusiv prin culegerea/introducerea de date prin terminale mobile (ex. pentru ancheta socială), care va permite totodată crearea şi consolidarea diverselor formulare electronice şi crearea bazelor de date electronice interoperabile (la nivel de CNP) pentru diferitele tipuri de servicii;-creşterea accesibilităţii serviciilor publice electronice care urmează a fi furnizate de către MMPS şi instituţiile sale, în fapt măsuri de optimizare şi debirocratizare;--asigurarea mecanismelor de prevenţie, de semnalare automată a suspiciunii de fraudă;furnizarea de date corecte (prin eliminarea erorilor, redundanţelor şi/sau tentativelor de fraudă) celor care gestionează fondurile publice destinate indemnizaţiilor sociale, beneficiilor sociale, pensiilor, ajutorului de şomaj, prestării serviciilor sociale, acordării ajutoarelor etc., în domeniile de activitate specifice MMPS şi totodată obţinerea unor rapoarte optimizate pentru fundamentarea deciziilor şi politicilor din domeniile muncă, familie şi protecţie socială, la nivel naţional;-asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice în plan intern (între departamentele MMPS şi instituţiile aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMPS), naţional (între MMPS şi instituţiile aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMPS şi alte instituţii centrale şi locale) şi european (cu sisteme omoloage de la nivel European, cu Registrele Europene);-gestionarea unitară a informaţiilor cu privire la beneficiarii de drepturi de securitate socială acordate acestora din fonduri publice.Durata de implementare a proiectului este de 3 ani.