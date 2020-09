Ministerul Sanatatii a distribuit 70.000 de doze de vaccin antigripal pentru imunizarea copiilor intre sase luni si trei ani

Repartitia zonelor se face in mai multe etape

Cine sunt pacientii din grupele de risc

Pentru sezonul 2020-2021, Ministerul Sanatatii a achizitionat 3 milioane de doze de vaccin gripal, o cantitate dubla fata de anul trecut, in vederea imunizarii unui numar cit mai mare de persoane cu risc ridicat de imbolnavire.Repartitia dozelor de vaccin catre directiile de sanatate publica se face in mai multe etape, la fel ca in anii trecuti.In data de 14 septembrie 2020, Ministerul Sanatatii a inceput campania de vaccinare prin distributia primelor 330 000 doze catre directiile de sanatate publica in vederea inceperii imunizarilor. Restul dozelor de vaccin vor fi distribuite la jumatatea lunii octombrie si in luna noiembrie pentru continuarea vaccinarii antigripale gratuite a populatiei la risc.In cadrul campaniei de vaccinare gratuita a Ministerului Sanatatii sunt imunizate persoanele cu varsta peste 65 de ani, cu boli cronice, in special boli respiratorii si cardiovasculare, boli metabolice, copii si batrani institutionalizati, personal medical, precum si gravide, conform recomandarilor OMS si ECDC.Din categoriile de persoane cu risc ridicat de imbolnavire, in acesta perioada, specialistii au recomandat vaccinarea, cu prioritate, a copiilor cu varste intre 3 si 5 ani, in special a celor care sunt la prima imunizare de acest fel, si care necesita 2 doze, la interval de 30 de zile, gravide, persoane, adulti si copii, rezidente in institutii de ocrotire sociala, personal sanitar.Ca in fiecare an, campania Ministerului Sanatatii se va derula prin cabinetele medicilor de familie si in unitati sanitare cu paturi.Avand in vedere situatia epidemiologica, Ministerul Sanatatii recomanda populatiei care nu intra in categoria de risc ridicat de imbolnavire sa achizitioneze vaccinul in vederea imunizarii.De asemenea, MS solicita unitatilor farmaceutice sa se aprovizioneze din timp cu vaccin gripal. Mai mult, respectarea regulilor de igiena reprezinta o regula esentiala pentru prevenirea imbolnavirilor.