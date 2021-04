Atac dur al Ministerului Sanatatii la adresa lui Vlad Voiculescu: "Nu cunoaste legislatia!" Premierul a cerut verificarea tuturor documentelor semnate de fostul ministru

"In acest moment nu exista un grup de lucru legal constituit la nivelul Ministerului Sanatatii. In data de 17 aprilie 2021, premierul Florin Citu, ministrul interimar al sanatatii, a solicitat secretarilor de stat si secretarului general al ministerului documentul de constituire al acestui grup de lucru si un raport al activitatii desfasurat", se arata in document."Atat secretarii de stat cat si secretarul general au comunicat in scris ca nu detin vreun document de constituire al acestui grup de lucru. Singurele elemente concrete mentionate in aceste raspunsuri scrise cu privire la eventualitatea existentei acestui grup de lucru sunt reprezentate de o intentie de constituire si o mentiune despre organizarea unui astfel de grup. In acelasi timp este evocata si o eventuala intalnire despre care se mentioneaza ca nu a avut loc", se mai arata in document."Declaratiile sustinute de fostul ministru Vlad Vasile Voiculescu cu privire la acest subiect dovedesc faptul ca domnia sa nu cunoaste legislatia, atributiile ce revin functiei de ministru si procedurile administrative. In conformitate cu legislatia in vigoare, in exercitarea atributiilor ce ii revin, ministrul emite ordine si instructiuni cu caracter normativ sau individual. Nu decizii. Ministerul Sanatatii solicita fostului ministrul Vlad Vasile Voiculescu sa inceteze diseminarea informatiilor false in spatiul public si emiterea unor ipoteze lipsite de fundament", noteaza documentul."Concret, decizia emisa de doamna Andreea Moldovan , fost secretar de stat in Ministerul Sanatatii, privind constituirea acestui grup de lucru nu reprezinta un act administrativ cu caracter normativ. Totusi, desi acestea sunt prevederile legislatiei in vigoare, domnia sa emite un astfel de document. De asemenea, nu exista temei pentru ca un astfel de grup de lucru sa fie incadrat in categoria documentelor cu caracter confidential, ipoteza acreditata in spatiul public, in conditiile in care o astfel de abordare este in contradictie cu principiile transparentei si comunicarii institutionale sustinute de Ministerul Sanatatii", noteaza documentul.Suplimentar, Premierul Florin Citu a dispus si verificarea tuturor actelor care au fost emise de fostul ministrul al Sanatatii, precum si de secretarii de stat in ultimele patru luni."In concluzie, intrucat in acest moment nu exista un grup de lucru legal constituit la nivelul Ministerului Sanatatii, astfel ca in cursul zilei de astazi va fi constituit un grup de lucru in conformitatea cu legislatia in vigoare", se arata in document.