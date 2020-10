In ce conditii primesc concediu medical pacientii cu Covid-19 asimptomatici sau cu simptome usoare

Persoanele care prezinta simptome specifice Covid-19 raman la domiciliu pana la primirea rezultatului testului care confirma sau infirma diagnosticul de COVID-19. In cazul in care diagnosticul este infirmat, pacientul va primi de la medicul de familie concediul medical pana la remedierea problemelor de sanatate.In cazul in care testarea confirma ca persoana este infectata cu Covid-19, dar nu prezinta simptome sau manifesta o forma usoara a bolii, poate ramane izolata la domiciliu, in monitorizarea medicului de familie, fara a mai fi necesara evaluarea unui medic specialist si va primi concediu medical de la medicul de familie. Izolarea la domiciliu se face doar cu acordul pacientului.Persoanele fara simptome care se testeaza, iar testul este pozitiv, pot ramane in monitorizarea medicului de familie, care le acorda concediu medical pentru perioada de izolare.Persoanele pentru care DSP instituie masura carantinarii (contact direct cu persona infectata sau vine din zona rosie) vor primi concediu medical de carantinare de la medicul de familie, in baza deciziei DSP.Pacientul asimptomatic sau cu forma usoara poate opta sa ramana in monitorizarea medicului de familie fara a mai fi necesara evaluarea medicului specialist. In cazul in care apar simptome, pacientul merge la spital Concediul de carantinare in baza deciziei DSP este integral. Concediul pentru cei cu simptome asemanatoare Covid-19, dar care se dovedeste ca nu au infectie cu virusul SARS-CoV-2, se acorda pentru afectiunea de care acestia sufera, in procentul prevazut de lege.