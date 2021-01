Explicatiile Ministerului Sanatatii pe marginea campaniei de vaccinare anti COVID-19

Nou purtator de cuvant la Ministerul Sanatatii

Ministrul Sanatatii va fi insotit de secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan si de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Adrian Gheorghe Evenimentul va avea loc la Palatul Victoria din Bucuresti , transmite Ministerul Sanatatii.Miercuri, Ministerul Sanatatii a anuntat ca institutia are un nou purtator de cuvant . Bogdan Oprea este specialist in comunicare in administratia publica la nivel inalt si cadru universitar cu o experienta de peste 20 de ani in domeniu.Bogdan Oprea are licenta de paramedic si insoteste, ca voluntar, ambulantele care deservesc comunitatea in care traieste.Citeste si: