Ministerul Sanatatii publica in premiera date referitoare la COVID-19, defalcat pe judete. In Vrancea s-au facut in trei zile doar 20 de teste

De exemplu, se prezinta numarul de teste realizate in fiecare judet, rata de pozitivare, numarul persoanelor spitalizate, cel al vindecatilor si cel al celor care s-au reinfectat.Potrivit datelor transmise, in primele trei zile din luna martie, in judetul Vrancea s-a facut cel mai mic numar de teste, respectiv 20 in total, in timp ce in judetul Timis s-au facut 4.962 de teste.Pe https://data.gov.ro/dataset/transparenta-covid , exista documente care se vor actualiza zilnic si care cuprind numarul de teste realizate n fieare judet, numarul de teste rapide, rata de pozitivare pe fiecare laborator, numarul de persoane spitalizate, numarul celor externati vindecati, dar si numarul celor reinfectati. Potrivit datelor prezentate, in primele trei zile din martie , in judetul Vrancea s-a facut cel mai mic numar de teste, respectiv 20 in total. In 1 martie au fost 3 teste, in 2 martie 4 teste si in 3 martie 13 teste. La polul opus este judetul Timis in care s-au facut, in total in cele trei zile, peste 4.900 de teste.Potrivit datelor transmis, joi, de catre Grupul de Comunicare Strategica, rata de infectare in Vrancea este de 0,84 la mie, in timp ce in Timis este 5,35 la mie. Rata de infectare se raporteaza la ultimele 14 zile, insa autoritatile locale din Timis au reclamat in repetate randuri ca, facandu-se foarte multe teste, se si descopera cazuri, de aceea rata de infectare este mare. In schimb, la putine teste, numarul de cazuri depistate nu poate fi decat mic.Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sanatatii, cel mai mare numar de teste se face in Bucuresti . In ultimele 3 zile au fost prelevate peste 7.800 de teste.