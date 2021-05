Ministrul Culturii: Posibilitatea ca salile de spectacole sa mai fie inchise este spre zero in acest moment. Evenimentele culturale nu au reprezentat niciodata vreun risc

Doar 15 persoane din 60.000 au fost confirmate cu COVID-19 dupa marile evenimente-pilot din Marea Britanie

"Mai avem putin si vom afla concluziile celor doua spectacole pilot din interior. Saptamana viitoare incercam sa vedem ce putem oferi celor de la INSP si CNSU legat de aceste evenimente si ce anume poate fi aplicat in normele urmatoare, ca si concluziile care vor fi trase dupa acest eveniment pilot, un eveniment la care, la fel si la celelalte din interior, ai nevoie doar de buletin, indiferent daca esti vaccinat sau te-ai testat sistemul iti arata daca indeplinesti aceste conditii, deci nu ai nevoie de niciun altfel de document decat cartea de identitate.Consider ca evenimentele culturale nu au reprezentat niciodata vreun risc din punct de vedere epidemiologic, muzeele au functionat tot timpul si s-a vazut ca acest lucru nu a influentat in niciun fel rata de infectare. Mai mult decat atat, vara trecuta am avut evenimente in permanenta in aer liber si la fel nu am avut parte de incidente nefericite din punct de vedere epidemiologic. Asadar, avem toate argumentele si speram ca de data aceasta vor fi mai intelegatori cei de la CNSU vizavi de solicitarile noastre, mai ales cu acea distanta de 2 metri intre participanti cu care noi nu suntem de acord", a spus Gheorghiu.El a precizat ca distantarea fizica de doi metri intre participantii la evenimentele culturale ar trebui sa fie inlocuita cu una de un metru."In primul rand, sa fie inlocuita norma de distantare de la 2 metri patrati pentru participanti la un metru pentru ca asta ar ajuta mai mult organizatorii de evenimente sa isi poata desfasura activitatea. Mai mult de atat, rezultatele si altor experimente pilot ne-au aratat ca interactiunea la scara mare la participantii unui eveniment in aer liber este la intrare si la iesire, iar pe parcursul desfasurarii evenimentului riscul este spre zero. De ce? Pentru ca oamenii stau de obicei grupati in functie de persoanele cu care au venit insotiti.Asadar, interactiunea la scara mare este doar la intrarea si la iesirea de la eveniment. Eu zic ca mai bine trebuie sa ne axam, cand elaboram aceste norme, pe niste chestiuni clare de cum intra lumea si iese de la eveniment fara a interactiona intre ei. Eventual o intrare pe sectoare etapizat si la iesire la fel decat sa punem aceasta distantare usor absurda as spune eu, doi metri de participant este absurd. La un eveniment in picioare tu nu poti controla fiecare persoana cum sta grupata fata de cei cu care a venit insotita. Ar trebui poate un steward la doua persoane ca sa faci acest lucru, mai mult decat atat ar insemna ca sotul ar trebui sa stea la doi metri de sotie", a explicat ministrul Culturii.Bogdan Gheorghiu a afirmat ca, in acest moment, posibilitatea ca salile de spectacol sa mai fie inchise este spre zero."Ar trebui sa se intample ceva extraordinar, si nu ma refer la ceva bun, ca sa se mai inchida vreodata salile. Vedeti si dumneavoastra ca modul in care a mers vaccinarea pana acum ne-a dus la o rata de infectare care ne-a permis sa relaxam mult normele fata de ce era pana acum. Mai mult decat atat, am invatat foarte multe in aceasta perioada, stim mai bine sa ne luam anumite masuri si atunci eu zic ca posibilitatea ca salile sa mai fie inchise este spre zero in acest moment", a spus ministrul.Ministrul Bogdan Gheorghiu participa la gala extraordinara "Libera Musica", un eveniment-pilot organizat la initiativa Ministerului Culturii, care are loc pe platforma din fata Operei Nationale Bucuresti Doar 15 persoane dintre cele 60.000 care au participat la reuniuni in masa organizate fara distantare sociala si fara masti sanitare in Marea Britanie in cadrul unor evenimente-pilot au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de AFP.Pentru a putea sa autorizeze din nou in vara acestui an evenimente de masa in urma scaderii numarului de infectari, guvernul condus de Boris Johnson a permis organizarea in luna mai a noua mari evenimente cu masuri anti-COVID-19 relaxate.Trei meciuri de fotbal pe stadionul Wembley (21.000 de persoane), gala Brit Awards la O2 Arena (4.000 de persoane), finala cupei mondiale de biliard si mai multe evenimente la Liverpool - inclusiv o petrecere rave cu 3.000 de participanti, precum si un festival muzical - au fost incluse in cadrul acestor evenimente-pilot.Toti participantii au trebuit sa prezinte rezultate negative la teste COVID-19 realizate cu cel mult 24 de ore inaintea acelor evenimente, iar unele dintre ele nu impuneau nici norme de distantare sociala, nici obligativitatea de purtare a mastii sanitare.Dupa incheierea evenimentelor, participantii au trebuit sa faca la domiciliile lor alte teste PCR. Doar 15 persoane dintre cei 60.000 de participanti au prezentat in cele din urma rezultate pozitive la testele COVID-19.Rezultatul final corespunde ratei de infectare din ansamblul populatiei britanice, care este de 22 de persoane la 100.000, potrivit celor mai recente statistici publicate de autoritatile sanitare britanice."Aceste evenimente-pilot au fost concepute stiintific si controlate pentru a reduce riscul de transmitere a virusului in randul participantilor", a precizat Ministerul britanic al Sanatatii. "Am lucrat in stransa colaborare cu sistemul britanic de monitorizare pentru a ne asigura ca toata lumea va fi gasita dupa un test pozitiv", au adaugat reprezentantii ministerului citat.