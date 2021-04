Exportatorii il pun la zid pe Claudiu Nasui: "Ministrul Economiei a condamnat la moarte exportul romanesc"

"Ministrul (cu zero experienta in economie si zero experienta in management public) a invocat niste cifre dintr-un asa-zis Raport de control al ienicerilor sai, fara sa fi ascultat si partea acuzata. In viziunea acuzatorului , Programul de promovare a exporturilor (care functioneaza in forme diferite de cand este Romania moderna) a fost creat chipurile in beneficiul patronilor care fac turism pe banii statului si pentru imbogatirea firmelor care organizeaza Pavilioanele nationale de la targurile internationale", sustine presedintele ANEIR, Mihai Ionescu.ANEIR sustine ca niciun patron nu este atat de pervers incat sa care cu el la targuri tablouri de automatizari de sute de kilograme sau garnituri de mobila de zeci de metri cubi, cheltuind zeci de mii de euro pentru pregatirea mostrelor-unicat, cu scopul de a face turism trei zile la un targ in Africa sau in Asia."Actualul "ministru ong-ist" (care iti imagineaza ca economia tarii se poate conduce ca un ONG) a anuntat o iminenta Ordonanta de inmormantare a Programului de promovare a exporturilor. Ne bazam pe ratiunea sefilor lui administrativi (vicepremierul Dan Barna si a premierului Florin Citu ), carora le-am solicitat - in scris - sa se consulte cu mediul de afaceri pentru a nu da curs aberatiei puse la cale de subalternul lor", se mai arata in comunicatul ANEIR.Intr-o conferinta de presa organizata joi, ministrul Economiei, Claudiu Nasui a apreciat ca solutia pentru a incuraja exporturile nu este acordarea de subventii catre unele firme, in functie de fiecare ministru. In opinia lui Claudiu Nasui, solutia este un sistem de deduceri extinse. O alta solutie este ca 50% din cheltuieli sa devina credit fiscal. Intrebat cand ar putea intra in vigoare acest sistem, Nasui a aratat ca isi doreste ca acest lucru sa se intample cat mai repede, chiar din aceasta vara.