Cand se vor redeschide scolile si gradinitele. Consultari la Ministerul Educatiei

Intre cei care participa pe 7 ianuarie la consultari se numara reprezentantii asociatiilor de parinti, reprezentantii elevilor, cei ai studentilor, precum si rectorii universitatilor.Se va discuta, conform ministrului Sorin Cimpeanu, daca data de 11 ianuarie este fezabila pentru inceperea scolilor, dar decizia finala va fi luata in functie de datele pe care Ministerul Educatiei le va primi de la autoritatile sanitare.Totodata, la ora 15.00 va avea loc si o intalnire intre Ministrul Educatiei si Ministrul Cercetarii, in cadrul careia se vor lua in discutie si examenele nationale.