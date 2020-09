Ministrul Educatiei, la inceputul noului an scolar: "Din pacate, a fost nevoie de o situatie de criza pentru a realiza, cu adevarat, cat de mult conteaza anii de scoala in formarea viitorului adult"

"Dragi elevi, trebuie sa constientizati atat importanta educatiei, cat si respectarea normelor de prevenire a raspandirii virusului! In voi este forta, alaturi de noi, de a depasi orice obstacol! Implicarea voastra conteaza! Mult succes tuturor si toate gandurile mele bune!", a scris Anisie, luni dimineata, pe pagina sa de Facebook Intr-un mesaj adresat copiilor, parintilor si cadrelor didactice, ministrul Educatiei subliniaza ca "este, pentru fiecare, un an imprevizibil si complicat, dar si cu multe oportunitati"."Din pacate, a fost nevoie de o situatie de criza pentru a realiza, cu adevarat, cat de mult conteaza anii de scoala in formarea viitorului adult. Am inteles cu totii ca avem urgent nevoie sa adaptam sistemul contextului actual: prin constientizare, modernizare si, cel mai important, prin digitalizare!Chiar daca acest an scolar incepe cu unele temeri din cauza situatiei epidemiologice, nerabdarea elevilor de a-si revedea colegii si profesorii, bucuria si speranta tuturor ca intr-o zi se vor intoarce la scoala sunt infinit mai puternice. Acest inceput trebuie sa fie, in primul rand, despre copii! Noi, profesorii, vom avea sansa sa dovedim si acum ca suntem increzatori in destinul nostru si ca putem sa ii pregatim pe elevi pentru viata! Lor trebuie sa le daruim cunoasterea, pasiunea si suportul nostru, indiferent de scoala in care invata, de locul din care provin, de contextul familial. Scoala are nevoie de noi toti! Sa fim mai prudenti, mai responsabili si mai implicati" - este mesajul ministrului Monica Anisie.Aproximativ 2.800.000 de elevi si prescolari incep, luni, cursurile noului an de invatamant, in conditii speciale, avand in vedere pandemia de COVID-19, unii dintre ei urmand a invata online, altii in sistem hibrid sau cu prezenta in clasa.