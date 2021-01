Ministrul Energiei, despre ultimul ordin al ANRE privind contractele pentru electricitate ale utilizatorilor casnici: Omul nu se mai inghesuie la ghiseu

Ce se intampla daca clientul nu alege nimic, timp de sase luni

Virgil Popescu a explicat intr-o postare publica faptul ca facturile vor fi mai mici inca din luna ianuarie, fara ca vreo persoana sa fie nevoita sa stea la cozi la ghiseu pentru a schimba contractul de energie electrica.Conform ministrului Energiei, ANRE va prelungi pana in data de 30 iunie 2021 perioada pentru incheierea unui contract pe piata libera a energiei, potrivit unui proiect de ordin pus vineri in dezbatere publica. Proiectul prevede ca "toata lumea trece in piata serviciului universal, dar furnizorii pot acorda discount la pretul concurential, adica factura sa fie mai mica luna de luna, indiferent daca clientul incheie contract cu el, se muta sau nu."Virgil Popescu se declara multumit partial de proiectul ANRE si sustine ca furnizorii vor anunta in perioada urmatoare acordarea discountului pentru fiecare dintre consumatorii casnici."Eu sunt usor nemultumit, ca mi-as fi dorit ca in Ordin sa scrie ca furnizorii au obligatia sa ofere pretul concurential cel mai mic clientului din portofoliul sau. Ca putea sa fie pretul cel mai mic oferit cu obligatie de pret de serviciu universal cu discount obligatoriu, ca sa ajungem la pretul concurential, sau pretul concurential, ar fi fost mai explicit. Am discutat cu ANRE-ul si a spus ca a discutat cu toti cei patru furnizori si s-au angajat benevol sa iasa public cu comunicate ca vor acorda acest discount tuturor. Daca asta se va intampla, atunci lucrurile sunt normale", a explicat ministrul Popescu, pe Facebook Ministrul Energiei a mai precizat ca in urmatoarele sase luni, fiecare consumator casnic va primi de la furnizor oferte pentru piata concurentiala, pe care le va studia si din care va putea alege."Omul nu se mai inghesuie la ghiseele furnizorilor, ii vine acasa factura pe ianuarie la pretul cel mai mic - deci pret de serviciu universal, discount, pret final de plata, care e egal cu pretul concurential - in fiecare luna va fi informat despre cea mai buna oferta a furnizorului, le poate vedea si pe celelalte din piata pe comparatorul ANRE, si sase luni poate studia si opta.Primeste acasa si o foaie in care, daca opteaza, bifeaza direct si-si alege si trimite inapoi la furnizor si a incheiat procedura sau asteapta o luna, doua, trei, sa vada ce se mai intampla in piata. Daca sase luni nu alege nimic, atunci discountul dispare, inseamna ca doreste serviciul universal, care e mai scump, si ramane in piata serviciului. Potrivit Ordinului, furnizorii au obligatia luna de luna sa vina sa-i ofere clientului aceasta informatie", a mai precizat Virgil Popescu.