Ministrul Justitiei: Avem in plan ca pana in iunie sa venim cu o strategie integrata privind recuperarea prejudiciilor

"Este foarte important sa se aplice acea legislatie referitoare la confiscarea extinsa. Avem un instrument foarte important care nu este aplicat la parametri optimi, ca sa spun asa. Este foarte important ca odata cu demersurile de identificare a faptuitorilor, de trimitere in judecata si de tragere la raspundere sa fie un efort cel putin la fel de mare pentru identificarea bunurilor pe care le-au produs acesti infractori prin infractiuni si pe care le dosesc. Avem in planul nostru ca pana in luna iunie sa venim cu o strategie integrata cu privire la recuperarea prejudiciilor", a afirmat Stelian Ion la Realitatea Plus.Ministrul Justitiei a precizat ca pana in luna august ar trebui sa fie deja implementata o directiva privind informatiile financiare ale unor suspecti, astfel incat procurorii sa nu mai fie nevoiti sa apeleze la institutii precum ANAF pentru aflarea datelor necesare. El a mentionat, totodata, ca activitatea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) trebuie intarita."Am discutat intr-un calendar pe care l-am agreat impreuna cu directorul ANABI, o institutie fanion, dar care a fost sabotata in ultimii ani. Va spun cu toata sinceritatea, li s-a blocat activitatea, nu au fost scoase posturi la concurs pentru ca a fost modificata legislatia si trebuie corectata. Pana in octombrie, vreau sa venim cu un pachet de legi care sa intareasca aceasta institutie.(...) Ideea ca asteptam pana la anul sa modificam legislatia si nu recuperam prejudiciile nu poate fi acceptata. Mai spun un lucru: avem foarte multe decizii cu milioane de euro sechestrate sau sechestre puse pe intreaga avere si viitoare, care raman in rama si nu sunt puse in executare. Asta este problema de fapt, a executarii efective, a recuperarii efective, pentru ca (...) din prejudicii nu se recupereaza nici 2%. Da, pe hartie putem sa ne laudam ca am dispus nu stiu cate sechestre", a spus ministrul.Stelian Ion a subliniat ca "nu exista nicio scuza" pentru a nu se face eforturi mai mari in scopul identificarii bunurilor si al recuperarii prejudiciilor.