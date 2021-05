Ministrul Mediului, despre actiunea in forta a Garzii de Mediu de la Sarulesti: "Destructuram crima organizata" VIDEO

Potrivit acestuia, de activitatea ilegala de colectare si incendiere a deseurilor, care are loc in Sarulesti, profita unele companii, iar controalele se vor extinde si asupra acestora."Cu siguranta, responsabilitatea autoritatii locale este una imensa, pentru ca aici vedem o situatie generalizata la nivelul acestei comune si nu este o comuna singulara din acest punct de vedere. Reteaua este organizata in asa fel incat de munca oamenilor de aici beneficiaza companii, companii care genereaza documente false si este cel mai important lucru - impreuna cu Ministerul de Finante vom merge pe fir mai departe si controalele se vor duce pana la companiile care valorifica aceste cantitati de deseuri care sunt colectate ilegal, sunt sortate ilegal, sunt depozitate ilegal, dar sunt practic curatate printr-o suveica de companii care acopera si dau o nuanta de legalitate acestei activitati. Garda de Mediu asta a facut in ultimele luni: s-a dus pe retelele organizate si este cel mai important lucru ca, alaturi de Ministerul de Finante si alaturi de Ministerul de Justitie, in comun, impreuna, sa putem destructura aceste retele", a afirmat ministrul.Seful de la Mediu a subliniat ca autoritatile publice locale vor trebui sa sprijine cetatenii care se ocupa cu astfel de activitati si sa le legalizeze."Autoritatea publica locala va trebui sa vina in ajutorul cetatenilor si sa le dea un sprijin sa legalizeze activitatea de aici. Nu spune nimeni ca nu este nevoie de colectare de deseuri, ca nu este nevoie de sortare - pentru ca am vazut ca in unele locuri chiar se face sortare, sticlele intr-o parte, fierul intr-o parte, metalele pretioase intr-o parte. Este bine ca se face asa ceva, dar trebuie sa se faca legal, iar autoritatea publica locala are aceasta responsabilitate. Daca comunitatea cu asta se ocupa, trebuie sa existe o platforma unde aceste activitati se desfasoara in mod legal. Si, dupa aceea, Garda de Mediu si Ministerul Mediului nu mai au nicio problema in a controla, a verifica, nu ajungem la confiscari, nu ingreunam situatia sociala de aici, ci verificam o activitate legala", a mentionat Tanczos Barna.Intrebat daca s-a gandit mult sa participe la o astfel de actiune, ministrul a raspuns: "Nu m-am gandit mult. Am fost anuntat de domnul comisar-sef. Cred ca este o actiune de amploare la care trebuie sa participe si ministrul. Semnalul nostru trebuie sa fie foarte clar - destructuram crima organizata si, alaturi de autoritatea locala, trebuie sa cream posibilitatea desfasurarii in conditii legale a acestor activitati".Cantitatea de deseuri ilegale gasite joi la Sarulesti in urma descinderii politistilor, jandarmilor si comisarilor de mediu este estimata la peste 4.000 - 5.000 de tone si se va confisca cat se poate de mult, dar in primul rand deseurile masive care prezinta un pericol pentru mediu, cum sunt motoarele dezasamblate si caroseriile, a declarat, la randul sau, comisarul - sef al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu."Am ajuns aici in urma unor verificari de documente vizavi de transporturi ilegale de deseuri, transporturi ilegale de metale provenite din incinerarea deseurilor. Pe langa aceste deseuri, gasim si multe deseuri toxice pentru noi si pentru mediu, de aceea igienizarea locatiei respective este prioritara. Dam un semnal in aceasta piata a deseurilor, piata ilicita care se dezvolta in fiecare zi si celor care vor sa aduca in Romania deseuri pe aceasta cale. De asemenea, autoritatile locale trebuie sa inteleaga ca astfel de activitati sunt ilegale si trebuie sa le duca in zona de legalitate prin amenajari specifice sau sa colaboreze cu institutiile statului. Avem 180 de jandarmi care ne ajuta, 65 de politisti, 23 de comisari din Garda de Mediu si munca noastra este sa prevenim astfel de depozitari ilegale. Tot ce vedeti aici, tot uleiul pe care il vedem pe strada, toate deseurile astea se scurg direct in panza freatica. Panza freatica este puternic afectata, solul este puternic afectat, sanatatea noastra este afectata. De fiecare data cand ati venit pe A2 probabil ati vazut incendieri ilegale din aceasta zona. Ceea ce facem este doar un exercitiu tactic pe acest camp al infractionalitatii de mediu. Vom reveni cu actiuni similare si in restul tarii", a spus Berceanu.Comisarii Garzii de Mediu, alaturi de politisti si jandarmi au descins joi in Sarulesti in urma unor suspiciuni ca aici sunt depozitate ilegal deseuri care urmau sa fie arse, fapt ce ar ridica gradul de poluare in zona.