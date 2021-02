Ministrul Mediului spune ca muncitorii care au scos puii de urs din barlog exploatau legal doboraturi: "Nu se stie ce s-a intamplat cu puii"

Puii nu au mai fost gasiti

Mai multi muncitori au scos pui de urs din barlog

"Din cate se pare, era o activitate de exploatare legala, intr-o zona cu doboraturi. Anul trecut, in zona Gheorgheniului, in zona Ciucului, au fost foarte multe doboraturi, dupa o furtuna extrem de puternica, erau sute de mii de metri cubi de brad, de paduri, care au fost distruse, practic, de acea furtuna, paguba foarte mare pentru proprietarii de paduri.Inteleg ca, in momentul de fata, se afla in zona respectiva mai multe exploatari in desfasurare, pentru ca terenul trebuie eliberat si trebuie pregatit pentru replantare. Din primele informatiile pe care le detinem,, de eliberare a terenurilor respective de masa lemnoasa doborata si pregatirea terenului pentru replantare", a afirmat Tanczos Barna, la Digi 24.Ministrul Mediului a spus ca organele de ancheta si Garda de Mediu au actionat foarte repede, dupa primirea informatiilor, dar puii nu au mai fost gasiti si nu se stie ce s-a intamplat cu ei, existand mai multe variante care sunt luate in calcul."Nu se stie ce s-a intamplat cu ei. Poate exista si varianta ca ursoaica sa se fi intors si sa-si fi luat puii, este teoretic posibil, sau au fost ingropati, nu se stie, efectiv, organele de ancheta nu stiu daca au reusit sa stabileasca modul in care s-a terminat acel incident. Asteptam si noi informatii de la procurori, de la politisti care au facut cercetarea penala", a mentionat el.In legatura cu ipoteza potrivit careia ar putea fi vorba de trafic de carne de urs sau de ursi vii, ministrul Mediului a facut apel la calm si a subliniat ca daca exista astfel de informatii, cazul trebuie preluat de DIICOT.El a reiterat ca fapta muncitorilor este inadmisibila, ca ei vor suporta rigorile legii si a tinut sa precizeze ca acestia pareau foarte relaxati, semn ca ursoaica fusese indepartata de acolo cu mult timp inainte ca ei sa aiba curajul sa intre in acel barlog in care au fost gasiti ursuletii.Ministrul a atras atentia tuturor celor care ajung in situatii similare sa nu actioneze in acest fel, "sa nu-si riste viata si libertatea, luand din barlog ursuleti sau perturband in orice fel viata acestor animale strict protejate".Vineri, politistii harghiteni au identificat patru muncitori forestieri din judetul Neamt care sunt banuiti ca au scos patru pui de urs dintr-un barlog , in zona Gheorgheni, in cauza fiind intocmit un dosar penal pentru savarsirea mai multor infractiuni - ranirea sau schingiuirea animalelor, potrivit Legii 205/2004 si perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare si de migratie, precum si deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna, prevazute de OUG 57/2007.Cercetarile au fost declansate dupa ce pe o retea de socializare a aparut o inregistrare cu mai multi barbati care scot din barlog patru pui de urs foarte mici si se distreaza pe seama lor.