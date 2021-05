Ministrul Sanatatii, despre imunizarea in randul medicilor: "Mi se pare inacceptabil sa existe aceasta reticenta"

"Mi se pare inacceptabil sa existe aceasta reticenta. Inclusiv in ordin, cred ca si in forma finala, am prevazut un stimulent sa incerce sa atinga o tinta cat mai mare de vaccinare in randul personalului medical. Un stimulent insemnand ca partea asta de relaxare, de redeschidere de noi sectii in spital , sa se faca cu conditia ca personalul medical sa fie vaccinat intr-o proportie de 70% sau sa existe acest balans intre personalul nevaccinat care va purta echipament de protectie si nu-i foarte confortabil in lunile de vara sa umbli in echipament complet de protectie sau personalul vaccinat care va purta echipament de protectie, intr-o forma mai sumara, evident mai confortabila", a declarat Mihaila.Intrebata daca asistentii medicali nevaccinati vor putea intra in salile de operatie, Mihaila a mai precizat: "In principiu, am prefera ca asistentul medical nevaccinat, netrecut prin boala, sa nu aiba interactiune directa sau ea sa fie limitata, sau echipament complet de protectie". Potrivit ultimelor date oficiale transmise de CNCAV cu fererire la personalul medical, pana la data de 12 aprilie, din totalul personalului medico-social s-au vaccinat 291.812 persoane cu doza I si 261.435 cu doza II.In 8 mai, Ioana Mihaila a declarat ca nu este cazul ca vaccinarea sa devina obligatorie pentru categorii profesionale precum cadrele din sistemul sanitar sau cele din invatamant."Nu as discuta inca de obligativitatea vaccinarii, dar sper sa nici nu fie nevoie de asa ceva si sa obtinem un procent mare al personalului vaccinat, asa incat obligativitatea sa nu fie necesara", afirma ministrul Sanatatii.