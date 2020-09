Ministrul Sanatatii cere evaluare nationala pentru managerii de spital: "80% din managementul spitalelor nu corespunde"

"Atat accesul acestora intr-o functie de manager sa se faca printr-un examen national, nu doar strict local, in care sunt alti parametri de evaluare. Si acum se evalueaza indicatorii managerilor, dar acei manageri sunt deja acolo", a declarat Nelu Tataru intr-un interviu exclusiv acordat RoHealthReview.ro si Sanatatea.TV.Tataru a mai vorbit despre necesitatea unei reforme in sanatate si a unei noi legi a sanatatii, sustinand ca sistemul si mentalitatea s-au schimbat si ca ar trebui ca si Romania sa se alinieze nivelului european."Foarte important sa avem o noua lege a sanatatii. Am schimbat mult si sistemul, am schimbat mult si mentalitatea si credem ca suntem intr-o alta etapa, in care ar trebui sa ne asezam la nivel european, incepand cu managementul unitatilor sanitare, incepand cu DSP-ul, incepand cu Ministerul. Aici am modificat deja organigrama. Sa nu credeti ca a fost atat de usor sa strici anumite schite, scheme mostenite de atat de mult timp. Medicina primara, farma, aplicarea pe tot ce inseamna telemedicina, aplicarea pe digitalizare, aplicarea pe o relatie cu tot ce inseamna medicina europeana. Sunt multe de schimbat in medicina din Romania", a subliniat dr. Nelu Tataru, conform sursei citate.