Ministrul Sanatatii aproba folosirea camerelor hiperbare pentru recuperarea pacientilor post-COVID. Este o decizie istorica, spun medicii

Managerul Spitalului Orasenesc Gaesti, dr. Laurentiu Belusica a solicitat de mai multe ori alocarea unei astfel de camere si considera ca este o decizie istorica in cadrul reformei din Sanatate si ca actualul ministru al Sanatatii a reusit sa impuna in fata tuturor o metoda de tratament formidabila."Am vazut pacienti COVID care au reusit sa ajunga la camera hiperbara si care au recuperat integral plamanul, fara administrare suplimentara de oxigen. Studiile exista cu siguranta", explica medicul.La randul sau, Dr. Zala Oana Alina, medic primar de medicina de urgenta si directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta din Moinesti, a explicat pentru News.ro utilitatea camerei hiperbare care exista in unitatea sanitara. "Aici sunt tratati foarte multi pacienti cu sechele pulmonare post-covid, iar medicii au fost special instruiti pentru acest lucru in centre din Capitala dar si din Constanta. Evolutia persoanelor tratate cu ajutorul acestei aparaturi este una foarte buna", conform medicului.In protocolul de medicina fizica si reabilitare post-Covid publicat in Monitorul Oficial este mentionata camera hiperbara pe lista dotarilor standard care trebuie sa existe in centrele de recuperare de excelenta, insa nu este explicat in documentul oficial si tipul camerelor hiperbare care trebuie folosite in reabilitarea post covid.Spitalul din Gaesti va fi primul spital din Romania cu o camera hiperbara de 16 locuri, daca isi va finaliza proiectul european."In acest proiect european urmeaza deschiderea ofertei de pret, in momentul de fata este inscrisa o singura firma, dupa deschiderea pretului se declara firma castigatoare, daca nu sunt contestatii, se incheie contractul si cu contractul se merge la Ministerul Fondurilor Europene pentru obtinerea banilor de catre firma care va livra produsul", a declarat dr. Laurentiu Belusica.Dr. Bogdan Cristian Ion, specialist in medicina hiperbara care trateaza foarte multi pacienti cu ajutorul camerelor hiperbare pe care le detine in doua centre private din Targu Mures si Constanta, saluta initiativa Ministerului Sanatatii, insa atrage atentia necesitatii unor ghiduri clare in care sa fie specificat modul in care se pot folosi aceste camere hiperbare in cazul bolii Covid 19."In cazul pacientilor cu anumite leziuni pulmonare terapia hiperbara are contraindicatie absolute", precizeaza medicul.Terapia hiperbara este o terapie scumpa, nesustinuta de casele de asigurari de sanatate, de aceea este o problema in o aplica pana la o remisie completa, pana la o vindecare completa a pacientilor, deoarece multi dintre pacienti nu si-au permis.Dintre cei care si-au permis toata terapia, in proportie de 100% au fost vindecati, fara sechele. Mai sunt, este adevarat, si pacienti care mai au mici sechele deoarece au facut un numar limitat de sedinte, in ideea ca "sunt bine, imi ajunge", nu mai fac inca 5 sedinte.O sedinta de oxigenoterapie hiperbara costa aproximativ 400 lei.Spitalul Judetean de Urgenta din Moinesti este singurul din tara dotat cu o camera hiperbara, unde sunt tratate sechelele pulmonare post covid 19. Aici au fost tratati cu succes sute de pacienti chiar inainte de reglementarea oficiala facuta de Ministerul Sanatatii pentru folosirea terapiei hiperbare in cazul pacientilor cu sechele.