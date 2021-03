Ministrul Sanatatii, lamuriri despre zvonurile privind taierea salariilor medicilor: "Guvernul nu are un plan pentru reducerea veniturilor medicilor in general"

"Am fost astazi in vizita la un centru de vaccinare si la un spital . Am fost surprins sa aflu de zvonurile imprastiate de diverse persoane iresponsabile ca guvernul ar avea in plan reducerea veniturilor medicilor in general, a personalului ATI sau a celor care duc in momentul asta greul pandemiei. Nu a fost nicio discutie in guvern sau in coalitie despre asa ceva, iar pozitia Ministerului Sanatatii va asigur ca este clara: nici gand", a scris Vlad Voiculescu sambata pe Facebook Presedintele Comisiei de ATI din Ministerul Sanatatii a anuntat ca, in cazul in care veniturile medicilor vor fi reduse, specialistii din domeniul terapiei intensive vor demisiona in bloc si se vor constitui in grup sau societate liberala, care va oferi servicii spitalelor, considerand incalificabil ca in plina criza sanitara clasa politica sa atenteze la veniturile personalului medical. La randul sau, managerul Spitalului Gaesti, Laurentiu Belusica, afirma ca scaderea sporurilor va determina migratia personalului din sectiile COVID, iar interzicerea cumulului pensie - salariu de la stat va avea ca efect dispartia liniilor de garda.Ministrul Muncii, Raluca Turcan , a anuntat ca a cerut ministerelor sa prezinte propria viziune in privinta salarizarii in sistemul public, pornind de la niste principii. "Noi propunem ca salariul de baza la care sa se raporteze majorarile sau calculul salariilor sa fie de 2.300 de lei, nivelul salariului minim brut pe economie. Daca sunt sporuri, acestea sa nu depaseasca mai mult de 20% din nivelul salariului de baza, sa fie introduse in grila de salarizare activitati care in momentul de fata nu sunt incluse", a afirmat ea. Plafonarea sporurilor ar afecta mai multe categorii, printre care si personalul medical.De asemenea, Ministerul Muncii a pus deja in dezbatere publica proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat. O astfel de masura ar afecta insa cadrele didactice si medicii, multi dintre acestia lucrand si dupa varsta legala de pensionare, iar iesirea lor din sistem ar avea consecinte pe fondul lipsei de personal.