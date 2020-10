Ministrul Sanatatii: Toate spitalele din tara trebuie sa aloce 10% din locurile de terapie intensiva cazurilor COVID-19

"La nivel national, am cerut (acest lucru, n.r.) la spitalele de faza III, judetene si municipale, care nu intra in tratamentul pacientilor cu infectii SARS-CoV2. Saptamana trecuta am dat circulara prin care se pregateau 10% din capacitatea acestora de la ATI sa fie destinate pentru cazurile COVID, care vor avea circuite separate in eventualitatea cresterii numarului de cazuri din ATI, iar astazi s-a discutat si la nivel national despre rezerva de paturi la ATI in aceste spitale. Toate spitalele vor avea o rezerva si in functie de evolutia fiecarui judet in parte, vor fi folosite. 10% pentru terapie intensiva si 15% pentru cazuri totale (COVID, n.r.)", a afirmat ministrul Tataru.Intrebat de presa in cat timp crede ca in Bucuresti se va ajunge la o incidenta de 3 la mia de locuitori , in contextul infectarilor cu SARS-CoV-2, Nelu Tataru a afirmat ca suntem intr-un moment in care avem o transmitere comunitara accentuata in 11 judete si in Capitala."Ramane ca evaluarea anchetelor sa ne dea si masura izolarii, a carantinarii si in viitorul de 10 - 14 zile sa vedem daca aceste masuri restrictive luate vor duce la o scadere a numarului de cazuri noi prin scaderea transmiterii. Sper ca niciun oras sa nu riste sa ajunga ca si Suceava. Sper sa fi invatat fiecare dintre noi din ceea ce a insemnat Suceava. Aceasta pandemie nu se transeaza in spital , ci prin respectarea unor reguli de catre fiecare dintre noi. Au fost controale inclusiv in ministere, spitale si DSP-uri, pentru ca au fost focare si in spitale si DSP-uri. Si atunci, regula trebuie sa fie una pentru toti, precautie, purtarea mastii, distantarea fizica dintre persoane", a detaliat Nelu Tataru.El a mai precizat ca rata de infectare in Bucuresti era sub 3 la mia de locuitori si ca daca vor fi scoase focarele, va ramane in continuare sub acest prag, insa trebuie ca oamenii sa respecte regulile si precautia pentru ca transmiterea comunitara sa fie stopata.