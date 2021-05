Cand spune ministrul Sanatatii ca vom reveni la normal. "Tot timpul trebuie sa vedem lucrurile asa cum sunt"

"Tot timpul trebuie sa vedem lucrurile asa cum sunt. Aceasta revenire la normal este de fapt un inceput de a reveni la viata de dinaintea pandemiei. Nu se va putea face dintr-odata, ci va trebui facuta in paralel cu vaccinarea si cu continuarea masurilor de preventie. Restrictiile vor fi ridicate treptat, pe masura ce evolutia pandemiei si rata de vaccinare ne vor permite sa facem acest lucru", a spus ministrul Sanatatii.Ministrul a explicat ca deschiderea zonelor "albe" in spitale (pentru pacientii non-COVID) este posibila, in luna martie fiind publicat Ordinul privitor la impartirea fluxurilor in spitalele COVID care au devenit mixte."A fost un prim pas (publicarea Ordinului - n.r.), care a reprezentat pregatirea tocmai pentru aceasta flexibilitate a spitalelor, care acum au posibilitatea de a-si adapta intr-un termen foarte scurt numarul de paturi la nevoi. Atunci cand nevoia de paturi ATI pentru pacientii COVID scade, spitalele au posibilitatea, printr-o adresa la DSP, sa reduca numarul de paturi ATI si paturi destinate pacientilor COVID si sa creasca accesul pacientilor cu afectiuni non-COVID", a detaliat ministrul. Ioana Mihaila a reamintit ca joi au fost vaccinate peste 100.000 de persoane . "Faptul ca accesul populatiei la vaccinare este mult facilitat arata ca ritmul de vaccinare poate fi mentinut si crescut, pentru a putea reveni la viata de dinainte de pandemie cat de curand posibil", a punctat ea.Mihaila a mai adaugat ca Ordinul referitor la testarea COVID in farmacii va veni sa clarifice nevoia de circuite in aceste locuri, iar farmaciile care vor testa vor fi cele care vor putea asigura un spatiu corespunzator testarii, pentru a nu exista riscul transmiterii infectiei. Testele sunt puse la dispozitie de Ministerul Sanatatii prin DSP-uri.Ministrul Sanatatii a participat la Timisoara la deschiderea primului centru de vaccinare de tip drive through deschis in municipiu.