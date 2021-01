Ministrul Stelian Ion: Vom repara legile Justitiei. Proiectele vor fi transmise Parlamentului in luna aprilie

Potrivit unui comunicat al MJ, ministrul Justitiei a apreciat implicarea constanta a Comisiei Europene in procesul de reforma a justitiei din Romania si a precizat ca indeplinirea recomandarilor MCV reprezinta o prioritate a mandatului sau. De asemenea, a subliniat importanta instituirii, la nivelul Uniunii Europene, a Mecanismului privind Statul de Drept.Oficialul european si-a manifestat intreaga disponibilitate de cooperare cu autoritatile romane, pentru a se asigura sustenabilitatea si stabilitatea procesului de reforma a justitiei din Romania. Progresele care se vor face in perioada urmatoare vor putea determina finalizarea Mecanismului de Cooperare si Verificare, precizeaza Ministerul Justitiei."Este important sa vedem progrese sustenabile si ireversibile inregistrate de Romania. Succesul Romaniei inseamna succesul Comisiei Europene si al Uniunii, in ansamblu. Comisia este un sustinator al reformei justitiei din Romania', a declarat vicepresedintele Jourova, citata in comunicat.Ministrul Justitiei a exprimat intentia de a finaliza si transmite Parlamentului, in cursul lunii aprilie 2021, cele trei proiecte de legi ale justitiei, puse in dezbatere publica in septembrie 2020."Vom repara legile justitiei. Acest proces va implica sistemul judiciar si Parlamentul, in egala masura. Procesul legislativ, in sine, trebuie sa fie de calitate, caracterizat de dialog si asumare. Dorim sa ne atingem obiectivele, dar nu in defavoarea calitatii. Proiectele vor fi transmise, spre consultare, Comisiei Europene, Comisiei de la Venetia si GRECO. Contam in continuare pe sprijinul Comisiei Europene, care s-a dovedit a fi un partener de incredere", a subliniat ministrul Justitiei, citat in comunicat.