Ministrul Transporturilor: De saptamana viitoare se lucreaza pe 110 kilometri de autostrada

"Anul 2020 este anul dezvoltarii infrastructurii de transport in Romania. Este anul constructiei autostrazii Transilvania. In noiembrie, anul trecut, se lucra timid pe doua din cele 10 tronsoane ramase de executat pe autostrada Trasilvania. In zece luni de guvernare Orban am dat in trafic 25 de km de autostrada: tronsoanele Biharia-Bors si Iernut-Chetani. De asemenea, se lucreaza pe 110 kilometri de autostrada. Acest lucru se va intampla de saptamana viitoare, cand vom semna contractul de proiectare si executie pentru inca 31 de kilometri de autostrada, intre Nadaselu si Zimbor. Iar ultimele doua tronsoane, cei 67 de kilometri din autostrada Transilvania, sunt in procedura de licitatie cu termen de depunere a ofertelor: noiembrie 2020", a declarat Lucian Bode.Circulatia rutiera pe tronsonul Iernut-Chetani, parte din Autostrada Transilvania (A3), s-a deschis vineri, 18 septembrie. La eveniment au fost prezenti ministrul Transporturilor, premierul Orban si presedintele Romaniei."Anul 2020 este si anul autostrazii Sibiu-Pitesti, pentru ca am deblocat toate sectiunile si avem aprobata finantare de 875 de milioane de euro. Este anul Drumului Expres Craiova-Pitesti, pentru ca am inchis intregul coridorul dupa ce am semnat contractele pentru loturile 3 si 4. Este anul Autostrazii A7, pentru ca am semnat contractele pentru intregul culoar, de la Ploiesti de Suceava, si mai departe, pana la Siret. Nu in ultimul rand, este anul autostrazii Unirii, pentru ca am anulat un parteneriat public privat toxic si am dat coerenta acestui proiect", a explicat ministrul Transporturilor.