Fata de 11 ani violata si filmata, iar inregistrarea distribuita printr-o aplicatie telefonica. Autorii au fost retinuti

"La data de 09.01.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Dambovita au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 3 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de pornografie infantila, viol si complicitate la viol.In cauza s-a retinut faptul ca, la data de 02.01.2021, doi dintre inculpati, prin exercitarea de acte de violenta fizica asupra unei persoane vatamate minore, au fortat-o sa intretina raporturi sexuale cu acestia, in timp ce al treilea inculpat a produs un material video reprezentand actul sexual, pe care ulterior l-a distribuit prin intermediul unei aplicatii telefonice", transmite DIICOT.Conform Politiei, din cercetari a reiesit faptul ca, in seara de 2 ianuarie, in intervalul orar 21.30-22.30, victima, in varsta de 11 ani, a fost luata cu forta la domiciliul unuia dintre agresori, unde, impreuna cu alti doi tineri, ar fi determinat-o sa intretina raporturi sexuale orale."Actul sexual ar fi fost inregistrat video, cu un telefon mobil si distribuit mai multor persoane prin intermediul unei aplicatii de comunicare", precizeaza Politia, agresorii avand varste intre 14 si 17 ani.Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Dambovita impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Dambovita au facut sambata o perchezitie domiciliara in urma careia au fost ridicate mai multe obiecte cu valoare probatorie.In cursul zilei de sambata, cei trei inculpati sunt prezentati Tribunalului Dambovita cu propunere de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile.