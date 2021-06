Minora mintita ca va avea o relatie si o viata mai buna a fost violata, batjocorita si exploatata sexual

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, impreuna cu procurorii DIICOT - S.T. Ploiesti, au efectuat ieri, 3 iunie, o perchezitie domiciliara, in judetul Prahova, la locuinta persoanei banuite de trafic de minori.Cercetarile arata ca, incepand cu a doua jumatate a anului 2020, persoana banuita, prin promisiunea unei relatii de convietuire si a unui trai mai ar fi bun, racolat victima minora, in vederea exploatarii sexuale, urmarind obtinerea de foloase materiale, potrivit politiei.Suspectul monitoriza permanent victima. In momentul in care victima nu ar mai fi dorit sa continue activitatile, persoana banuita ar fi recurs la violenta.Cercetarile sunt continuate de politistii BCCO Ploiesti - Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, impreuna cu procurorul de caz din cadrul DIICOT - S.T. Ploiesti, in vederea documentarii intregii activitati infractionale.Suportul de specialitate a fost asigurat de Directia Operatiuni Speciale din Politia Romana.La activitati, au participat si jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploiesti.