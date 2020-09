Minorii nu vor mai avea voie sa cumpere bauturi energizante, potrivit unui proiect legislativ al Ministerului Sanatatii

Proiectul prevede interzicerea comercializarii bauturilor energizante atat prin automate dar si in unitatile de invatamant sau in spitale."Art. 3. (1) Se interzice comercializarea bauturilor energizante persoanelor cu varsta sub 18an, inclusiv prin comertul online si/sau alte metode de vanzare la distanta.(2) Se interzice comercializarea bauturilor energizante prin automate, cu exceptiacelor amplasate in cladirile cu destinatie exclusiva spatiilor pentru birouri.(3) Se interzice comercializarea bauturilor energizante in unitatile sanitare si inincinta unitatilor de invatamant preuniversitar, inclusiv prin automate din incintaacestora", se arata in proiectul legislativ pus in dezbatere de MS.De asemenea, potrivit proiectului de HG, se interzice comercializarea bauturilor energizante in unitatile sanitare si in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar, inclusiv prin automate din incinta acestora.Bauturile energizante puse pe piata in Romania, indiferent de provenienta, trebuie sa prezinte etichetarea in limba romana, se mai arata in proiectul pus in dezbatere publica de Ministerul Sanatatii.Comerciantii care nu respecta prevederile hotararii de guvern ar putea fi sanctionati cu sume cuprinse intre 5.000 de lei si 25.000 de lei.Proiectul de Hotarare de Guvern poate fi consultat AICI.