Ministrul Mediului, despre incendiul puternic izbucnit la incineratorul din Prahova: "Este interzisa depozitarea deseurilor medicale periculoase in hala"

"Am cerut Garzii Nationale de Mediu si Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova un raport privind cantitatile de deseuri depozitate aici spre incinerare. De asemenea, asteptam concuziile ISU privind cauza incendiului, mai ales ca in aceasta hala este interzisa depozitarea deseurilor medicale periculoase, iar incineratororul avea instalatia oprita din ianuarie ca urmare a suspendarii activitatii. Echipa Garzii de Mediu impreuna cu APM Prahova se afla la fata locului si monitorizeaza calitatea aerului cu analizorul portabil din dotare, pe directia vantului, spre zona populata", a declarat ministrul Barna TANCZOS.Ssocietatea SC ECO BURN SRL face si obiectul unei cercetari penale in curs, ca urmare a controalelor Corpului de Control al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, dar si al Garzii Nationale de Mediu, care au surprins deficiente privind respectarea legislatiei de mediu, comform unui comunicat al Ministerului Mediului.In cursul noptii de marti spre miercuri la ora 02:45, Comisariatul Judetean Prahova al Garzii Nationale de Mediu a fost anuntat prin apel 112 despre izbucnirea unui incendiu pe platforma incineratorului SC ECO BURN SRL din localitatea Brazi, judetul Prahova. Imediat, echipa de permanenta din cadrul comisariatului s-a deplasat la fata locului, unde echipele ISU actionau, deja, cu 6 autospeciale pentru stingerea incendiului.Din primele constatari, focul se manifesta in interiorul halei incineratorului (2000 mp), cu degajare de fum dens in atmosfera, ca urmare a arderii necontrolate a deseurilor din incinta. Din cauza degajarilor masive de fum, ISU Prahova a emis mesaj RO-ALERT catre populatie.Totusi, datorita conditiilor meteo (ploaie, directia vantului), indicatorii de calitate a aerului monitorizati la statiile fixe de monitorizare din Municipiul Ploiesti si localitatea Brazi, precum si cei monitorizati cu laboratorului mobil al Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova in zona de sud a Municipiului Ploiesti, nu au inregistrat cresteri sau depasiri. Cauza producerii incendiului urmeaza sa fie stabilita de ISU.La aceasta ora, incendiul este inca in desfasurare, iar Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Prahova va continua sa monitorizeze situatia de pe amplasament, pana la stingerea completa a tuturor focarelor. Se monitorizeaza calitatea aerului cu analizorul portabil din dotare, pe directia vantului spre zona populata. S-au inregistrat usoare cresteri pentru indicatorul monoxid de carbon (CO) pe latura de SE a incendiului (centura- intrarea pe autostrada A3).Directia vantului este dinspre NV spre SE iar viteza vantului este slaba spre calm atmosferic.Din primele verificari se pare ca incendiul ar fi fost provocat intentionat de un muncitor care s-ar fi sinucis in interiorul halei unde erau depozitate deseurile periculoase.