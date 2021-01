Potrivit celor mai recente imagini, publicate sambata, 30 ianuarie, lucrarile de restaurare au avansat intr-un ritm foarte bun Ministrul Dezvoltarii Regionale, Lucrarilor Publice si Administratiei Cseke Attila a inspectat vineri, 29 ianaurie, santierul si spune ca lucrarile de restaurare a exteriorului vor fi terminate in vara anului in curs, iar intreaga cladire va fi data in folosinta in cursul anului 2022.Proiectul este finantat cu 56,6 milioane lei de Ministerul Dezvoltarii si a fost inceput in 2020, dupa decenii de contracte ratate, amanari si indiferenta din partea autoritatilor.