Mircea Diaconu: A opri omenirea, a inchide tot e o forma de ipocrizie. Ne sunt ingradite niste drepturi pentru ca de la inceput s-a gresit!

https://adevarul.ro/entertainment/celebritati/mircea-diaconu-a-opri-omenirea-inchide-e-forma-ipocrizie-le-a-picat-multora-mai-ales-celor-zonele-politice-1_5f9571d75163ec427135044f/index.html

"Noile interdictii nu sunt chiar noi. De ce ne miram? Sunt balbaieli naturale. Eu sunt pensionar si nu mai joc de ani de zile, pe altii i-a afectat mai tare. (...) Testarile se fac in Romania pe zone de risc si de focar. Deci cifrele nu cred ca sunt reprezentative pentru aceasta pandemie. Ne sunt ingradite niste drepturi pentru ca de la inceput s-a gresit. Noi ne-am comportat ca si cum traim ceva ce nu a mai fost. Domnii care decid ar trebui sa mai deschida cate o carte si sa afle ca la finalul secolului 13 era noastra a venit un vapor din China, de la Genova, cu doi marinari morti si in intervalul de un an a mai ramas 30% din populatia Europei. De atunci, natura naste ritmic astfel de manifestari", a declarat Mircea Diaconu intr-un interviu la Antena 3, potrivitActorul sustine ca sistemul medical si cel politic au beneficiat de pe urma pandemiei."Prostia e urmatoarea: lumea nu trebuia oprita in loc pentru ca aceste lucruri sunt ritmice ca si cutremurele, trebuie luate ca atare. Nu trebuie sa ne speriem si sa nu mai facem nimic pentru ca e sfarsitul lumii, nu e sfarsitul lumii. Din pacate, blocajele totale au dus la niste goluri financiare, dezechilibre mondiale. E o enorma prostie si ipocrizie si noi continuam cu asa ceva. A opri omenirea, a inchide tot... e o forma de ipocrizie. Le-a picat bine multora si din domeniul sanitar, dar mai ales din zonele politice", a mai spus Diaconu.Actorul sustine ca "distantarea sociala este o formulare tembela", dar mentioneaza ca el respecta toate regulile sanitare.