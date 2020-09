Miscarea impotriva mastii de protectie: cine si de ce sustine nerespectarea legilor?

Proteste fata de purtarea mastii de protectie

Gelu Duminica: Marea problema este modul in care se comunica, felul in care societatea este educata

In mediul online au aparut mai multe grupuri care se impotrivesc vehement masurilor sanitare stabilite de autoritati. Una dintre comunitatile care a aparut pe Facebook se numeste "Fara Botnita" si publica mesaje prin care indeamna la nepurtarea mastii de protectie in spatiile publice, contrar reglementarilor in vigoare. In plus, mai multe persoane se fotografiaza fara masca in locuri in care aceasta este obligatorie, precum magazine sau piete Membrii comunitatii publica si distribuie mesaje precum "Cand credeti ca se va opri acest chin: purtare de masca, Covid-19?" sau redau experiente personale in care sustin ca mai multi copii ar fi lesinat la scoala din cauza mastii de protectie sau ca purtarea mastii de protectie le-ar provoca o senzatie de asfixiere. In plus, sunt distribuite false informatii cu caracter medical. Fizicianul Cristian Presura a demonstrat, insa, ca purtarea mastii de protectie neintrerupt timp de sase ore nu scade oxigenul din sange.Nepurtarea mastii de protectie in locurile in care este obligatorie, precum in spatiile publice inchise, in spatiile comerciale, in mijloacele de transport in comun sau la locul de munca se sanctioneaza cu amenzi cuprinse intre 500 si 2.500 de lei. Politia Romana a transmis ca nu se acorda sanctiuni pentru instigarea la contraventie."Suntem in stare de alerta, masurile de protectie individuala sunt in vigoare si obligatorii pentru toti cetatenii, cu scopul de a preveni transmiterea virusului SARS-CoV-2 si de a proteja sanatatea tuturor persoanelor", a transmis Politia Romana.Vineri, 19 septembrie, ar urma sa se organizeze, in mai multe orase din tara, proteste impotriva purtarii mastii de protectie in scoli de catre copii. In Bucuresti , protestul intitulat "Scoala nu e puscarie!" se desfasoara in Piata Universitatii, iar participantii spera sa se stranga peste 20.000 de persoane. In Oradea are loc protestul pe platoul Casei de cultura a sindicatelor. Un protest similar se anunta si in Brasov, potrivit postarilor care circula pe mai multe site-uri de socializare. Utilizatorii distribuie mesaje precum "Stop masca!" sau "Copiii au dreptul sa respire la scoala!".O petitie numita "Fara masca in salile de clasa!" a fost, de asemenea, initiata online si a strans, pana la ora publicarii acestui articol, peste 1.700 de semnaturi. Petitia, precum si mesajele de protest fata de purtarea mastii de protectie sunt distribuite in online de mai multi vectori de imagine, persoane cunoscute publicului, precum Oana Lovin sau Codruta Cerva.Codruta Cerva, prezenta la mitingurile impotriva "dictaturii medicale", este cea care a organizat, in luna ianuarie 2020, o manifestatie in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitiei pentru sustinerea lui Liviu Dragnea . Oana Lovin, care este urmarita de peste 25.000 de persoane pe Facebook, s-a remarcat, de-a lungul timpului, prin numeroase postari video critice la adresa presedintelui Klaus Iohannis , a fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi , dar si prin participari la mitinguri anti-justitie, precum cel din iunie 2018, organizat de PSD (condus, la acea vreme, de Liviu Dragnea) in Piata Victoriei.Sociologul Gelu Duminica sustine ca problema consta in lipsa de educatie a societatii romanesti si a faptului ca autoritatile nu isi adapteaza mesajele diversitatii din comunitate."Marea problema este modul in care se comunica si felul in care societatea este educata. Intotdeauna vor exista oameni care vor avea o alta opinie, iar opinia celorlalti trebuie respectata. Eu nu cred ca trebuie sa aratam cu degetul catre ei, ci mai degraba catre cei care ar trebui sa informeze si sa aiba credibilitate atunci cand o fac. E normal ce se intampla si este normal sa existe oameni care au un alt punct de vedere si pe care si-l sustin. Trebuie sa vedem ce i-a facut pe oamenii acestia sa creada ceea ce cred si daca nu cumva trebuie sa schimbam ceva in modul nostru de comunicare astfel incat sa nu castige adepti si sa dam mesaje inclusiv celor care au dubii in momentul de fata legate de existenta virusului", explica, pentru Ziare.com, sociologul Gelu Duminica.Sociologul sustine ca autoritatile romane trebuie sa ofere mesaje de informare in privinta regulilor sanitare pe mai multe canale, pentru a ajunge la un public mai larg apeland la emotie, ratiune sau mizand pe vizual sau auditiv."Formatorii care exista de-o parte si de alta comunica, pe de-o parte pentru propriul grup si pe de alta parte, pentru zona de mijloc. In momentul in care un grup va reusi sa formeze o masa critica care sa creeze schimbarea, atunci se vor intampla lucruri. Pana atunci, avem aceasta batalie care nu arata decat modul in care autoritatea publica comunica si confuzia in care se afunda societatea in ansamblu, pentru ca societatea nu comunica foarte bine. Trebuie sa ne dam seama ca societatea este diversa. De exemplu, unii inteleg mai bine pericolele coronavirusului folosind muzica. Degeaba le spun la televizor ca trebuie sa se spele de doua ori pe zi, pentru ca ei sunt analfabeti functionali si nu inteleg foarte bine.Altii nu stiu sa citeasca. Poate unii ar intelege mai bine prin muzica sau prin gura pastorului sau a preotului. Altii ar intelege prin desene animate, altii prin filme documentare, altii prin empatie, altii prin ratiune. In schimb, noi avem doar mesajele de interes public pe care le vedem zi de zi la televizor si gata, am informat publicul. Realitatea ne arata ca nu este asa, ca publicul este divers si ca fiecare are comportamentul in societatea in functie de contextul si situatia in care se afla. De exemplu, daca eu nu cunosc niciun bolnav de coronavirus, eu sunt mult mai dispus sa cred ca nu exista virusul. Mesajele trebuie date astfel incat cei care nu cred in virus sa inteleaga ca respectarea masurilor este un gest de solidaritate pentru ceilalti. Daca vrem sa asiguram sanatatea intregii societatii, trebuie sa avem in vedere ca este o societatea diversa", adauga Duminica.