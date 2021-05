Miscarea O Romanie Curata Incepe de Acasa se extinde la nivel national

Pandemia a schimbat modul in care ne definim viata de zi cu zi, facandu-ne sa ne regandim prioritatile si, poate, calea pe care dorim sa o urmam. Pe masura ce ne intoarcem treptat la normalitate, un domeniu care are nevoie, mai mult decat oricand, de atentia noastra, este mediul inconjurator. Prin urmare, campania O Romanie Curata Incepe de Acasa, initiata in 2018 de Procter & Gamble si Act for Tomorrow (AFT), a continuat in 2021, luand insa o si mai mare amploare. Anul acesta, respectand cu strictete masurile sanitare, miscarea s-a extins pentru prima data la nivel national si a implicat voluntari din mai multe orase din Romania.Pe parcursul desfasurarii campaniei, in perioada 10 aprilie - 22 mai, au fost colectate peste 700 de kilograme de deseuri. De asemenea, 160 de voluntari din Bucuresti, Ilfov, Piatra Neamt, Botosani, Iasi si Brasov au spus DA invitatiei lansate de Procter & Gamble si s-au alaturat organizatiei Act for Tomorrow pentru actiuni de ecologizare. Acestea au avut ca scop restabilirea curateniei si frumusetii naturale a mai multor zone din tara, precum malul lacului Grivita si Padurea Cernica din zona Bucuresti sau Padurea Baisa, o arie protejata Natura 2000 din judetul Botosani. Desi pandemia a impus masuri sanitare stricte, evenimentele, mai restranse de aceasta data, au fost un exemplu pentru multi oameni, incurajandu-i sa continue misiunea pentru o Romanie mai curata., a declarat George Carpov, Company Communications & Government Relations Senior Manager, South-East Europe.Andrei Cosuleanu, Presedintele Act for Tomorrow, explica:Proiectul 'O Romanie Curata Incepe de Acasa' a fost lansat acum 3 ani, in 2018, pentru a ajuta la protejarea naturii in Romania. Campania a crescut de la o editie la alta, devenind un indemn la actiune, care poate fi usor urmat de fiecare dintre noi. Miscarea reuneste voluntari P&G, ONG-uri si comunitati locale intr-un efort de a curata zonele din tara. In ultimii ani, au fost implicati peste 1.700 de voluntari si mai multe zone au fost curatate in Prahova, Giurgiu si Ilfov. In acelasi timp, peste 1.000 de elevi au fost instruiti cu privire la obiceiurile de viata sustenabile de acasa si in comunitatile lor.Prin produsele sale, P&G ajunge la aproximativ cinci miliarde de oameni din intreaga lume. Compania are unul dintre cele mai puternice portofolii de branduri de incredere, de calitate, lideri in categoriile lor, precum: Always®, Ariel®, Crest®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®, Vicks®, Viakal, Swiffer, Aussie. Comunitatea P&G include operatiuni in aproximativ 70 de tari din intreaga lume. Pentru cele mai recente stiri si mai multe informatii despre P&G si brandurile sale, va rugam sa vizitati https://ro.pg.com/ Act for Tomorrow este un ONG creat de o echipa de oameni pasionati si dedicati, care si-au propus cu resursele lor sa contribuie la dezvoltarea unei lumi mai bune, mai responsabile si curate. AFT isi concentreaza resursele si know-how-ul pentru realizarea unor proiecte sub umbrela sustenabilitatii si a creativitatii, care sa aiba impact direct atat asupra cetatenilor, cat si a zonelor defavorizate din Romania.