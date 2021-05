Mitropolitul Banatului, discurs in fata a mii de oameni la Timisoara: "Dumnezeu sa-i intareasca pe toti oamenii de stiinta!" VIDEO

IPS Ioan Selejan i-a cerut lui Dumnezeu sa ii mangaie pe pacientii din spitale si sa intareasca pacientii si medicii, dar si oamenii de stiinta. In plus, a mentionat situatia critica din India, care inregistreaza peste 400.000 de imbolnaviri zilnice, pe care a catalogat-o ca fiind "cutremuratoare", potrivit opiniatimisoarei.ro Parintele si-a amintit si de slujba de Inviere de acum un an, cand era "singur pe treptele catedralei", dar fiind sigur ca sufletele credinciosilor erau cu el."Iubiti frati si surori in Domnul, si anul acesta, de acest praznic, cerul s-a milostivit de noi, crestinii ortodocsi, trimitandu-ne semnul vesniciei, semnul luminii din casa vesniciei, Sfanta Lumina, pe care o aveti fiecare in mainile, sufletele si in inimile fratiilor voastre in momentul acesta. Dupa cate ati vazut si din mass-media a fost adus tocmai de la Ierusalim, din mormantul Domnului. Binecuvantat sa fie Dumnezeu ca tocmai de la Ierusalim pana aici in binecuvantatul Banat a ajuns raza luminii Invierii lui Hristos.Dumnezeu sa ii mangaie pe fratii nostri care acum sunt in spitale in suferinte sau pe cei de la casele lor. Dumnezeu sa ii intareasca si sa le trimita raza mangaierii acolo unde sunt. Dumnezeu sa ii intareasca si pe medici si pe tot personalul medical, care in noaptea aceasta sta de straja la capataiul maicii mele, a fratilor mei, a fratilor si parintilor dumneavoastra. Doamne, indura-te, managaie-i si pe ei. Dumnezeu sa ii intareasca pe toti oamenii de stiinta , care de un an de zile stau de veghe in laboratoarele lor pentru a aduce mangaiere lumii. Iata, vin din indepartata Indie vesti cat se poate de cutremuratoare. 400.000 de oameni intr-o zi muscati de acest veninos sarpe. Binecuvantat sa fie Dumnezeu ca in partile noastre lucrurile au inceput sa se linisteasca si sa fim in noaptea aceasta impreuna pentru ca in urma cu un an eram singur pe treptele acestei Catedrale, dar stiu caci cu sufletele ati fost aici, langa noi si langa Hristos. Dumnezeu sa primeasca si ale noastre umile rugaciuni pentru binele tarii, al neamului si al lumii intregi" le-a transmis Ioan Selejan credinciosilor la sfarsitul slujbei de Inviere.