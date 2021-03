Vlad Mixich, mesaj dur la adresa protestelor din tara: "O flegma pe fata sutelor de medici si asistente care isi sacrifica sanatatea pentru bolnavii COVID"

"Ce scriu in seara asta e fara manusi pentru ca mi se pare gretos, dar in buna masura si periculos.E dreptul oricui sa protesteze in strada, chiar daca isi cere dreptul la prostie. Pana la urma prostia, in starea ei pura, e si ea un drept al omului.Dar scandarea de "libertate" tipata in seara asta de cateva sute de oameni (mii? nici vorba, i-am vazut cu proprii ochi, mii sunt poate daca numeri adunatii bezmetici de prin toata tara), scandarea asta in acest context este o flegma imensa.O flegma pe fata sutelor de medici si asistente medicale care, de un an, isi sacrifica sanatatea si timpul lor cu familia ca sa salveze bolnavii grav de COVID-19.O flegma pe fata angajatilor de prin DSP-uri si alte institutii si companii esentiale (electricitate, gaze, etc.) care, asa mai bine-mai rau, muncesc enorm de vreun an de zile ca sa tina sub control lucrurile, cat se poate.O flegma aruncata in fata miilor de oameni care lucreaza in supermarketuri, in transporturi, in distributia de mancare, de alimente, de medicamente , etc., care se expun enorm in fata acestei boli tocmai ca sa ne fie viata cat de cat normala.Si, cel mai gretos, o flegma imensa pe fata tuturor romanilor (si a familiilor lor) care au murit in Romania cu adevarat pentru Libertate: in 1989, in perioada comunista si inainte.Fiecare om iesit astazi la aceste proteste ridicol- gretoase nu este un roman adevarat, cum isi imagineaza. Ci, o spun cu toata eleganta, e doar un biet prostan manipulat. Dar e un prostan care ne scuipa-n fata", a scris acesta pe pagina lui de Facebook Sute de persoane protesteaza, luni, in Bucuresti si in marile orase din tara fata de noile restrictii impuse de Guvern. Oamenii s-au strans in Piata Universitatii, in pietele centrale ale oraselor sau in fata prefecturilor si scandeaza lozinci impotriva autoritatilor, reclama dictatura medicala si dau foc mastilor de protectie. "Libertate, te iubim" se scandeaza pe strazi In Bucuresti , protestatarii s-au strans in Piata Universitatii. Reprezentantii AUR au anuntat ca vor participa la protestele din intreaga tara, dar si din Capitala.